Imaging Endpoints nomme le docteur Manish Sharma au poste de directeur scientifique

SCOTTSDALE, Ariz., 7 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Imaging Endpoints (IE), le leader mondial de l'imagerie pour les essais cliniques en oncologie et l'une des plus grandes CRO d'imagerie (iCROs) au monde, est ravi d'annoncer la nomination du docteur Manish Sharma au poste de directeur scientifique.

Dr Sharma, radiologue avec plus de 20 ans d'expérience dans la recherche clinique, l'imagerie médicale et la science des données, rejoint Imaging Endpoints avec un parcours d'excellence reconnu. En plus d'avoir soutenu les demandes d'autorisations réglementaires de plusieurs thérapies révolutionnaires, y compris l'examen prioritaire et les approbations accélérées, son travail de pionnier dans l'analyse des données d'imagerie et l'utilisation des mégadonnées pour la performance et la variabilité des lecteurs est à la pointe de l'industrie. Il a également réalisé d'importantes percées dans l'utilisation des techniques d'IA/ML, y compris les applications d'apprentissage profond en imagerie radiologique.

« L'expertise approfondie et l'approche innovante de Manish Sharma sont en parfaite harmonie avec notre vision de "connecter l'imagerie au remède", a déclaré le docteur Ronald Korn, directeur médical et fondateur d'Imaging Endpoints. Son leadership en matière de stratégie médicale et réglementaire, y compris les soumissions IND, NDA, ANDA et 505(b)(2), améliorera davantage la profondeur et l'expertise de nos services d'examen central indépendant en aveugle (BICR). »

Dr Sharma supervisera les affaires médicales et scientifiques ainsi que la recherche et le développement chez Imaging Endpoints. Son leadership éclairé éprouvé, sa capacité à développer et à lancer de nouveaux services et son expertise mondialement reconnue en imagerie pour les essais cliniques seront essentiels pour accélérer le leadership, la croissance et le succès d'Imaging Endpoints.

« Ron Korn est reconnu comme le principal expert de l'industrie dans l'imagerie pour les essais cliniques en oncologie, et aujourd'hui, en intégrant Manish Sharma, nous nous attendons à ce que la conjugaison de leurs extraordinaires talents nous permette de soutenir davantage d'essais en oncologie et d'approbations réglementaires que tout autre iCRO au cours des prochaines années, a déclaré Doug Dean Burkett, PDG. L'expertise approfondie du Dr Sharma en matière d'imagerie pour les essais cliniques, son excellence en matière d'assurance qualité de la lecture et son aptitude à progresser dans le domaine de l'analyse des données nous aideront à continuer à établir de nouvelles normes d'excellence en tant que partenaire iCRO privilégié pour les entreprises biopharmaceutiques du monde entier. »

« Rejoindre Imaging Endpoints m'offre l'opportunité stimulante de faire partie d'une équipe de premier plan qui partage ma passion pour la mise en relation entre l'imagerie et les solutions thérapeutiques, a déclaré le Dr Sharma. À mesure que la conception des essais cliniques devient plus complexe, l'innovation joue un rôle crucial dans l'industrie pour exploiter toutes les informations scientifiques disponibles à partir d'images et de métadonnées au profit des promoteurs et des patients. Grâce à de nouvelles méthodologies et à mon engagement à repousser les limites, je suis impatient de mettre à profit mon expérience pour stimuler l'innovation et l'excellence au sein de l'imagerie pour les essais cliniques, et d'améliorer notre soutien aux essais cliniques les plus percutants en oncologie dans le monde. »

Imaging Endpoints (IE) se concentre avec passion sur sa vision de connecter l'imagerie au remède. Avec des antécédents impeccables sur le plan des inspections mondiales et un taux de réussite de 95 % des autorisations de mise sur le marché, IE a fait ses preuves en matière de soutien de soumissions réglementaires réussies à travers le monde. L'engagement d'IE envers la qualité, l'innovation et l'excellence l'a positionné comme le leader mondial de l'imagerie oncologique. Les clients d'IE, parmi lesquels les plus grandes, moyennes et petites entreprises biopharmaceutiques, ainsi que toutes les principales CRO, choisissent IE pour sa science, sa qualité et son exécution à la pointe de l'industrie, ainsi que pour ses remarquables succès.

Imaging Endpoints est la plus grande iCRO axée sur l'oncologie, avec 8 bureaux stratégiquement situés dans 6 pays, à savoir à Scottsdale, en Arizona, à Cambridge, dans le Massachusetts, à Londres, au Royaume-Uni, à Leiden, aux Pays-Bas, à Bâle, en Suisse, à Hyderabad, en Inde et à Shanghai, en Chine.

IE est une filiale de HonorHealth, l'un des plus grands systèmes de santé à l'échelle nationale, et également une filiale de Southwest Medical Imaging, Ltd. (SMIL/RadPartners), faisant partie du plus grand groupe de radiologie privé aux États-Unis.

