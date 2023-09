Cell Impact participe à la conférence et à l'exposition hy-fcell de Stuttgart





KARLSKOGA, Suède, 7 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Cell Impact participe au hy-fcell à Stuttgart, en Allemagne, l'un des plus grands et des plus importants événements de l'industrie de la technologie de l'hydrogène au monde. Cell Impact présentera l'offre de production de plaques d'écoulement de l'entreprise basée sur la technologie de formage unique Cell Impact Formingtm.

La production de plaques d'écoulement est d'une importance critique pour la croissance de l'industrie de l'hydrogène et, lors du hy-fcell, Cell Impact partagera ses expériences et ses connaissances issues de plus de 50 projets de plaques d'écoulement impliquant un large éventail d'applications et de matériaux.

L'offre de production de Cell Impact comprend Cell Impact Forming, une technologie de production de plaques d'écoulement respectueuse de l'environnement et évolutive. La capacité d'une ligne de formage Cell Impact s'accompagne d'un délai d'exécution court. Il faut deux semaines pour installer une ligne de formage à faible encombrement. La vitesse et la précision du formage permettent une longue durée de vie de l'outil, ce qui évite des coûts importants de production de plaques d'écoulement.

« Lors de l'événement de cette année, j'aimerais vraiment partager le fait que Cell Impact est une entreprise réellement opérationnelle, qui produit et fournit des plaques d'écoulement. Nous avons réalisé plus de 50 projets de plaques d'écoulement et d'outillage au cours des cinq dernières années. Cell Impact a renforcé ses capacités et nous sommes maintenant bien placés pour aider le secteur des piles à combustible et de l'électrolyse, qui est en pleine expansion, à passer à l'échelle supérieure. Notre technologie clé, Cell Impact Forming, est un catalyseur. J'espère que l'événement de cette année permettra de nouvelles relations et opportunités entre les fabricants de piles à combustible et d'électrolyseurs, et que nous pourrons contribuer à la fois à la capacité et à la connaissance de la production de plaques d'écoulement », a déclaré Achim Zeiss, directeur régional pour l'Europe chez Cell Impact.

La conférence et l'exposition hy-fcell se tiendront les 13 et 14 septembre à la Messe Stuttgart.

Cell Impact invite cordialement les visiteurs et les participants à l'événement à se rendre au hall 4, stand 4D18, où nos représentants sont prêts à partager des informations sur notre offre de production de plaques d'écoulement et nos connaissances en ingénierie d'application.

Pär Teike

PDG et contact pour les relations avec les investisseurs

+46 73-024 06 84 ou paer.teike@cellimpact.com

À propos de Cell Impact

Cell Impact AB (publ) est un fournisseur mondial de plaques d'écoulement de pointe pour les fabricants de piles à combustible et d'électrolyseurs. La société a développé et breveté une méthode unique de formage à grande vitesse, Cell Impact Formingtm, qui est nettement plus évolutive et rentable que les méthodes de formage classiques. Cell Impact Forming est une technologie de formage écologique qui ne consomme pas d'eau et très peu d'énergie électrique.

L'action Cell Impact est cotée sur le marché Nasdaq First North Growth et FNCA Sweden AB est le conseiller certifié (CA) de la société. CONTACT : +46 8-528 00 399 ou info@fnca .

