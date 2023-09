La Fondation de bienfaisance de la Fédération de la police nationale annonce les bénéficiaires du Programme de bourses 2023





OTTAWA, ON, le 7 sept. 2023 /CNW/ - La Fondation de bienfaisance de la Fédération de la police nationale (FBFPN) est heureuse d'annoncer les bénéficiaires 2023 des 17 bourses annuelles de la FBFPN, qui offrent une aide financière à des étudiants postsecondaires, dont 13 membres du public, un enfant d'un membre de la GRC, et trois conjoints de membres de la GRC.

Chaque année, la FBFPN invite les étudiants admissibles de partout au Canada à soumettre une dissertation de candidature à une bourse dans l'une des quatre catégories, à travers les trois régions représentées par la Fédération de la police nationale (FPN), comme suit :

La Bourse annuelle Gordon Clarke de 5 000 $ est octroyée à un étudiant inscrit à des études postsecondaires dans le domaine de la sécurité publique qui a fait preuve d'un leadership, d'une compassion et d'un soutien exceptionnels pour sa collectivité.

Les douze Bourses régionales de la FBFPN de 2 500 $ sont accordées aux candidats déjà inscrits ou acceptés dans un établissement d'enseignement postsecondaire, dans un domaine lié à la sécurité publique. Les bénéficiaires ont le mieux démontré comment ils ont amélioré leur collectivité, notamment par leur participation à des activités extra-universitaires comme les sports, la musique, la danse et le bénévolat, et par la façon dont ils ont fait preuve de leadership dans ces domaines.

La Bourse pour l'enfant d'un membre de la FPN de 5 000 $ est accordée à un enfant d'um membre actif de la FPN inscrit au niveau postsecondaire qui a fait preuve d'un leadership, d'une compassion et d'un soutien exceptionnels pour sa collectivité.

Les trois Bourses pour conjoints de la FPN de 2 500 $ (une par région de la FPN) sont accordées à un conjoint de membre de la GRC qui ont démontré qu'ils doivent entreprendre une nouvelle carrière en raison d'une réinstallation de la GRC.

« Le fait de donner au suivant au moyen de bourses qui appuient l'enseignement supérieur en sécurité publique partout au Canada soutient les étudiants admissibles et honore la mémoire de nos membres disparus », a déclaré Kevin Halwa, président de la Fondation de bienfaisance de la Fédération de la police nationale. « Nous sommes également très fiers de soutenir les enfants et les conjoints des membres de la GRC, qui subissent souvent les conséquences malheureuses, sur le plan professionnel et éducatif, de la réinstallation de nos membres dans tout le pays au service des Canadiens. »

Au total, le Programme de bourses de la FBFPN distribue 47 500 $ par année aux étudiants admissibles partout au Canada.

Voici une liste des boursiers de 2023, par catégorie :

Bourse Gordon Clarke :

Brian Pugh (Indian Head, Sask.)

Bourses régionales de la FBFPN :

Atlantique/Centre : Lauren Blakely (Waasis, N.-B.), Grace Christie (Halifax, N.-É.), Elizabeth Johnson (Miramichi, N.-B.) et Janik Roy (Moncton, N.-B.)

Prairies : Alyson Boilard (St. Albert, Alb.), Kali Kwasnycia (Parkland County, Alb.), Autumn Lena Marie Lowther (Opaskwayak Cree Nation, Man.) et Stacy Sirowaniec (Grande Prairie, Alb.)

Pacifique/Nord : Marlee Caruso (Lindell Beach, C.-B.), Norah Hood (Saanichton, C.-B.), Ashley Knapton (Whistler, C.-B.) et Bhavneet Parmar (Chilliwack, C.-B.)

Bourse pour l'enfant d'un membre de la FPN :

Arianne Comean (Sainte-Louise, N.-B.)

Bourses pour conjoints de la FBFPN :

Taylor Hengen (Beausejour, Man.), Christine Hicks (Upper Island Cove, T.-N.-L.) et Angela Whitehorse (Prince George, C.-B.)

Les membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont fiers de rendre nos communautés plus sûres et plus saines. Ils mettent également leur vie en danger au service des Canadiens et Canadiennes à chaque quart de travail. Malheureusement, ces membres ont bien trop souvent fait le sacrifice ultime tandis qu'ils protégeaient leurs voisins et leurs communautés.

À propos de la Fondation de bienfaisance de la Fédération de la police nationale :

La Fondation de bienfaisance de la FPN a été créée en 2016 et a reçu le statut d'organisme de bienfaisance en mars 2021. Elle a pour but d'aider les familles des membres décédés au travail, hors travail et actifs de la FPN. La Fondation fournit un soutien financier immédiat et d'autres formes d'aide à la famille d'un membre actif décédé, offre un financement postsecondaire aux étudiants qui souhaitent faire carrière dans le domaine de la sécurité publique et gère les dons du public et des membres pour soutenir les familles des membres décédés de la FPN.

Pour en savoir plus : https://npf-fpn.com/fr/fondation-de-bienfaisance/

FPN : LinkedIn, Facebook, Twitter, et? Instagram

