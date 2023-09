Mark's/L'Équipeur accroît sa présence sur le marché des articles de travail avec le lancement de ses magasins WorkPro et L'Équipeur Pro





TORONTO, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Mark's/L'Équipeur a le plaisir d'introduire son plus récent concept d'entreprise, à savoir les deux nouveaux établissements de détail Mark's WorkPro et L'Équipeur Pro, vendant exclusivement des articles de travail. Amorçant une expansion stratégique, la marque inaugurera quatre magasins en 2023. Centrés sur les besoins uniques de leur clientèle composée de travailleurs, les établissements Mark's WorkPro et L'Équipeur Pro offrent une expérience de magasinage entièrement personnalisée.

L'éthos de conception à l'origine des magasins Mark's WorkPro et L'Équipeur Pro consiste à offrir une plus grande commodité aux clients qui sont des travailleurs. L'assortiment de chacun des magasins Mark's WorkPro et L'Équipeur Pro cible un marché local précis et les besoins uniques de la communauté en matière d'articles de travail. Ces magasins proposeront ainsi un éventail de marques détenues et nationales chefs de file au sein de l'industrie, notamment Dakota, Carhartt et Timberland Pro.

« Ces magasins ont été soigneusement conçus en fonction des besoins précis de notre clientèle de travailleurs, dit PJ Czank, président, Mark's/L'Équipeur. Notre équipe demeure résolue à maintenir son engagement consistant à enrichir la vie de nos clients, et la simplicité joue un rôle de premier plan dans l'atteinte de cet objectif. Les magasins Mark's WorkPro et L'Équipeur Pro sont destinés à offrir une vaste sélection personnalisée d'articles de travail dans un environnement propice à un magasinage express et efficace. »

Conçus dans le but de répondre à la demande des travailleurs, ces magasins incarnent l'essence même de la simplicité en permettant aux clients d'accéder rapidement aux essentiels dont ils ont besoin et de reprendre promptement leurs activités. L'intégration d'éléments pratiques, tels que les casiers permettant de ramasser en magasin les achats effectués en ligne, renforce cette stratégie de magasinage simple.

Le premier magasin Mark's WorkPro/L'Équipeur Pro a officiellement ouvert ses portes aujourd'hui au 5004, 98e avenue Nord-Ouest, à Edmonton, à quelques minutes à peine de la célèbre « Refinery Row ». Outre cette ouverture officielle, d'autres magasins seront inaugurés en 2023 à St. Catharines et à Etobicoke, en Ontario, ainsi qu'à Pointe-aux-Trembles, au Québec.

Il est important de noter que chaque magasin Mark's WorkPro et L'Équipeur Pro est stratégiquement situé à proximité d'entreprises locales employant des travailleurs de métiers spécialisés, ce qui témoigne de la volonté de la marque de bien servir sa clientèle de base.

À propos de Mark's/L'Équipeur

Chez Mark's/L'Équipeur, la simplicité est au coeur de tout ce que nous faisons. Ainsi, qu'il s'agisse de vous équiper pour le boulot ou la détente, nous sommes là pour vous faciliter la vie lorsque vous magasinez notre éventail allant des chandails à capuchon aux casques de protection. C'est pourquoi nous ne vendons que des articles qui se distinguent par leur fière allure, leur performance supérieure et leur grande durabilité. Visitez l'un de nos plus de 380 magasins ou magasinez en ligne dès aujourd'hui pour découvrir notre assortiment complet de chaussures et de vêtements de travail et de détente, de vêtements médicaux et d'accessoires. Mark's/L'Équipeur fait partie de la famille d'entreprises Canadian Tire. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez lequipeur.com.

SOURCE SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE

7 septembre 2023 à 08:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :