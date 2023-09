Rapport sur la durabilité 2022 : Bâtir un Interplex résilient et adapté à l'avenir





Le fabricant de produits d'interconnexions obtient pour la deuxième année consécutive la note de platine d'EcoVadis en matière de durabilité

SINGAPOUR, 7 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Spécialiste de la conception et de la fabrication avancées de produits d'interconnexions personnalisés et de solutions de produits de haute précision, Interplex a publié son Rapport sur la durabilité 2022 . Les faits marquants du rapport comprennent l'éclairage LED écoénergétique et la réduction du plastique à usage unique.

Le rapport détaille les progrès de l'entreprise pour respecter ses ambitions, ses engagements et ses objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Interplex obtient une fois de plus la note de platine d'EcoVadis, ce qui le place parmi les 1 % des meilleures entreprises évaluées. Interplex a également été récompensé aux Asia Sustainability Reporting Awards 2022.

« Notre engagement est de maintenir notre position de leader dans les solutions d'interconnexion en intégrant la durabilité dans tout ce que nous faisons, a déclaré Alessandro Perrotta, directeur général du groupe Interplex. En 2022, nous avons revitalisé notre approche en matière de durabilité pour mettre l'accent sur six piliers stratégiques qui privilégient la stimulation de l'innovation, l'excellence de la qualité, la gestion environnementale, l'excellence des personnes, l'approvisionnement durable et la bonne gouvernance. »

« Chez Interplex, notre stratégie de durabilité est axée sur l'offre d'une valeur positive mesurable pour nos parties prenantes, a ajouté Nantha Kumar Chandran, responsable du développement durable chez Interplex. Cette valeur positive est obtenue en adoptant des mesures qui mettent l'accent sur la minimisation de notre impact environnemental. »

À la fin de 2022, 89 % des sites de production de l'entreprise avaient obtenu la certification ISO 14001:2015 pour les systèmes de gestion environnementale. En outre, l'entreprise a opté pour un éclairage LED écoénergétique dans 97 % de ses installations. Depuis 2019, Interplex a réduit son intensité globale de CO 2 de 9,7 %. En réduisant le plastique à usage unique, l'entreprise a éliminé environ 2,15 tonnes de déchets plastiques chaque année, soit une amélioration de 85 %.

En tant que signataire du WASH Pledge, Interplex reste déterminé à mettre en oeuvre et à soutenir l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène. Sa volonté de préserver l'eau a entraîné une réduction de 43 % de la consommation d'eau par rapport à l'année de référence 2019 et lui a permis de maintenir sa cote CDP Water B.

La santé et la sécurité des employés et des contractuels demeurent une priorité absolue pour Interplex. Au cours de l'exercice 2022, l'entreprise a réduit les accidents corporels de 23 % par rapport à l'exercice 2021. Au cours de la même période, 42,9 % de nos sites n'ont enregistré aucune blessure.

Dans la poursuite d'une croissance durable et à long terme, Interplex estime qu'il est fondamental d'adopter une approche fondée sur des principes et de respecter des normes élevées d'éthique et d'intégrité. Le code de conduite de l'entreprise ainsi que les politiques et mesures associées continuent de guider ses actions au sein de son fonctionnement et la façon dont elle interagit avec les clients, les fournisseurs, les partenaires commerciaux et toutes les parties prenantes.

Vous êtes invités à lire le rapport complet ici .

Contact pour les médias :

Interplex

Selvan Wilhelm

[email protected]

Contact de l'agence :

Publitek US

Erin McMahon

[email protected]

Publitek Allemagne

Carsten Otte

[email protected]

À propos d'Interplex

Interplex, leader mondial dans la conception et la fabrication de solutions personnalisées d'interconnexion et de produits mécaniques de haute précision, est un fournisseur incontournable pour résoudre les défis complexes en matière de conception pour les marchés de la mobilité, du médical et des données. Nous créons de la valeur en aidant nos clients à réduire leur coût total de possession (TCO) et à atteindre cet objectif en tirant parti de nos compétences multidisciplinaires uniques dans les domaines de l'électromécanique et de la mécanique. Basée à Singapour, Interplex compte plus de 11 000 employés répartis sur 33 sites et 13 pays ainsi que 9 principaux centres de recherche et développement où toutes ses activités sont menées de manière socialement responsable, avec un impact minimal sur l'environnement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.interplex.com

7 septembre 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :