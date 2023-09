POWER SUSTAINABLE ANNONCE UN ENGAGEMENT FINANCIER DE 600 M$ US DANS UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE CRÉDIT D'INFRASTRUCTURE MONDIAL À HAUT RENDEMENT





Cette stratégie vise des projets d'infrastructure qui favorisent la décarbonation et le progrès social

MIAMI et MONTRÉAL, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Power Sustainable, un gestionnaire d'actifs alternatifs exclusivement dédié à l'investissement durable et une filiale à part entière de Power Corporation du Canada (TSX : POW), annonce un engagement financier de 600 M$ US dans une nouvelle stratégie d'investissement nommée Power Sustainable Infrastructure Credit (« PSIC ») de la part de filiales de Great-West Lifeco (« Lifeco »).

La stratégie PSIC vise la génération, la structuration et la gestion directe d'actifs en crédit d'infrastructure qui contribuent au développement durable. Elle cible des investissements dans les secteurs de l'énergie et de la décarbonation, des transports et de la logistique, des infrastructures numériques et sociales, ainsi que dans les services publics et le recyclage.

« Nous sommes ravis de conclure ce partenariat à long terme avec Power Sustainable, car il s'agit pour nous d'une occasion en or d'investir dans des secteurs qui accélèrent la décarbonation et le progrès social tout en offrant des rendements ajustés au risque attrayants, explique Raman Srivastava, premier vice-président et chef des placements, échelle mondiale, de Lifeco. L'expérience de l'équipe de PSIC, la qualité des occasions d'investissement qu'elle déniche et sa gestion du risque nous impressionnent. »

Tom Murray, associé directeur de PSIC, cumule plus de 30 ans d'expérience en financement d'infrastructures, ayant dirigé des stratégies semblables chez I Squared Capital et Apollo Global Management. Établie à Miami, son équipe se compose aussi de Daniel Fein, directeur, de Benjamin Shenwick, vice-président, et de Vitaliy Koretskyy, conseiller principal à la stratégie - qui ont tous trois travaillé étroitement avec Tom dans le passé. L'équipe compte également sur Jim Moore, ex-chef de la direction d'Atlantic Power Corporation, aujourd'hui partenaire opérationnel, et Tom Danielsen, un ancien de Macquarie Asset Management, maintenant chef des solutions investisseur.

« Nous croyons que le crédit d'infrastructure est bien positionné pour générer de bons rendements ajustés au risque tout en offrant une protection contre la baisse de valeur du capital significative, dit Tom Murray, associé directeur. Les vents favorables qui soutiennent la transition vers une société à faible intensité carbone suscitent une foule de projets attractifs. Nous pensons que le crédit d'infrastructure représente ainsi une occasion d'investissement séduisante pour les investisseurs institutionnels. »

Pour Olivier Desmarais, président du conseil et chef de la direction de Power Sustainable, « les prêts sur mesure pour les projets d'infrastructure jouent un rôle clé dans la construction d'une économie forte et à faible intensité carbone. C'est l'occasion d'une génération - et même une obligation - pour les capitaux privés de financer des infrastructures qui favorisent la décarbonation et créent des impacts sociaux positifs.»

À propos de Power Sustainable

Power Sustainable est un gestionnaire d'actifs alternatifs entièrement dédié à la lutte aux changements climatiques. Ses stratégies d'investissement à l'intention d'investisseurs institutionnels s'intéressent notamment au financement d'infrastructures en équité et en crédit, de même qu'aux placements privés dans le secteur agroalimentaire. L'objectif de la firme est d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers tout en contribuant à la décarbonation de l'économie, au développement de communautés durables et à l'efficacité dans l'utilisation de l'énergie et des ressources.

Avec un actif sous gestion de 3,3 milliards $ CA, Power Sustainable compte plus de 75 employés dans ses équipes d'investissement et de soutien en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Power Sustainable est une filiale à part entière de Power Corporation du Canada, une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs.

