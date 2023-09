Toys"R"Us et Babies"R"Us Canada célèbrent l'ouverture de 10 nouveaux magasins





L'expansion des magasins Toys"R"Us et Babies"R"Us arrive juste à temps pour la saison des fêtes.

TORONTO, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Tout juste à temps pour la période achalandée des fêtes de fin d'année, Toys"R"Us Canada agrandit son univers de divertissement à travers le Canada avec l'ouverture de 10 magasins, y compris deux nouveaux magasins Babies"R"Us autonomes - les premiers de ce type. Les clients pourront également retrouver les magasins Toys"R"Us dans tous les nouveaux espaces-boutiques rooms + spaces, qui ont ouvert leurs portes au début de l'été à travers le pays. L'expansion totalise plus de 300 000 pieds carrés d'espace de vente et fait grimper à 105 le nombre de succursales exploitées par le détaillant de jouets bien-aimé à travers le pays, offrant ainsi un meilleur accès aux donneurs de cadeaux canadiens et aux parents qui cherchent à cocher les articles de leur liste de cadeaux avec facilité cette saison.

Récemment, le Conseil canadien du commerce de détail a rapporté que 81 % des Canadiens préféraient magasiner dans les commerces de leur quartier plutôt qu'en ligne. C'est presque deux fois plus qu'en 2022 (41 %). Puisque les Canadiens sont de plus en plus nombreux à retourner en magasin pendant la période des fêtes, Toys"R"Us Canada répond à cette demande en ouvrant huit magasins Toys"R"Us, ainsi que deux magasins Babies"R"Us autonomes à Edmonton. Bien que la majorité de ces magasins soient nouveaux, Toys"R"Us est ravie de retourner dans des communautés comme Kamloops, en Colombie-Britannique.

« Je crois que le consommateur canadien cherche à nouveau à sortir et à faire ses emplettes en magasin. Je constate donc une excellente occasion d'investir dans le commerce de détail canadien. Nos récentes acquisitions de baux nous permettent de retourner dans des marchés où nous étions déjà présents et d'en accéder à de nouveaux où nous voyons un potentiel pour répondre à une plus grande demande », déclare Doug Putman, de Putman Investments.

Afin de faire découvrir leur nouveau magasin à chaque communauté, Toys"R"Us et Babies"R"Us Canada tiendront des célébrations de grande ouverture du 13 au 15 octobre avec une tonne d'activités passionnantes - comme seul un vrai magasin de jouets peut le faire - y compris des maquillages, des artistes de ballons et des démonstrations de jouets interactifs, ainsi que des aubaines, des primes et des visites de vos personnages préférés, comme Bluey, Cocomelon, Peppa Pig, Elmo et Les Calinours!

« Ces grandes ouvertures ne pouvaient pas mieux tomber, affirme Nick Muriella, vice-président du marchandisage et de la chaîne d'approvisionnement. Notre équipe a travaillé d'arrache-pied pour proposer à nos clients les meilleures offres sur les jouets et articles pour bébé les plus recherchés. Nous aurons un stock bien approvisionné des jouets incontournables de la saison, ce qui permettra à nos clients de prendre de l'avance sur leur magasinage de cadeaux des fêtes ».

Les portes se sont progressivement ouvertes tout au long de l'été et continueront de le faire cet automne, et toutes les ouvertures seront complétées juste à temps pour la période de magasinage des fêtes de fin d'année. Les nouveaux magasins Toys"R"Us et Babies"R"Us sont situés dans les villes suivantes :

Colombie-Britannique :

Burnaby : Station Square, 6200 McKay Avenue (maintenant ouvert!)

: Station Square, 6200 McKay Avenue (maintenant ouvert!) Kamloops : Columbia Square, 500 Notre Dame Drive (maintenant ouvert!)

Alberta :

Edmonton : South Edmonton Common, 2017 98th Street NW (Babies"R"Us autonomes; maintenant ouvert!)

: South Edmonton Common, 2017 98th Street NW (Babies"R"Us autonomes; maintenant ouvert!) Edmonton : West Edmonton Mall, 8882 170 Street NW (Babies"R"Us autonomes; maintenant ouvert!)





: West Edmonton Mall, 8882 170 Street NW (Babies"R"Us autonomes; maintenant ouvert!) Calgary : Brentwood Village , 3630 Brentwood Road (ouverture en octobre)

: , 3630 Brentwood Road (ouverture en octobre) Calgary : Township Centre, 80 Longview Common SE (maintenant ouvert!)

Ontario :

Nepean : Barrhaven, 3777 Strandherd Drive (maintenant ouvert!)

: Barrhaven, 3777 Strandherd Drive (maintenant ouvert!) Toronto : Lawrence and Allen Center, 700 Lawrence Avenue West (ouverture en octobre)

Québec :

Lachenaie : 790 Montée des Pionniers (ouverture en octobre)

Nouvelle-Écosse :

Halifax : Bayer's Lake Power Centre, 208 Chain Lake Drive (maintenant ouvert!)

Alors que la période la plus merveilleuse de l'année approche à grands pas, la très attendue liste des jouets wow de Toys"R"Us sera bientôt dévoilée! L'annonce aura lieu dans les prochaines semaines, alors restez à l'affût!

À propos de Toys"R"Us ( Canada ) ltée (« Toys"R"Us Canada »)

Toys"R"Us Canada est le détaillant spécialisé canadien de jouets et de produits pour bébés depuis 1984, répandant le bonheur dans ses 105 magasins au Canada et ses sites de commerce électronique : Toysrus.ca et Babiesrus.ca. L'Entreprise répond aux besoins des familles canadiennes à tous les stades de leur vie, qu'il s'agisse de son expansion récemment annoncée dans la catégorie des articles pour la maison avec de nouveaux détaillants, rooms+spaces, des produits essentiels pour bébé, de l'apprentissage ou du jeu. Offrant une vaste gamme de marques nationales, de produits exclusifs, de programmes novateurs et de partenariats uniques, Toys"R"Us Canada demeure engagée à créer une destination axée sur l'expérience pour toute la famille, offrant une expérience amusante et mémorable en magasin pour les enfants et leurs parents. L'Entreprise met également l'accent sur la contribution à ses communautés par le biais d'actions caritatives qui soutiennent les enfants dans le besoin et leurs familles. Toys"R"Us Canada est une filiale de Putman Investments. Toys"R"Us et Babies"R"Us sont des marques déposées appartenant à Toys"R"Us (Canada) ltée. Tous droits réservés.

