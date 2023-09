ZXCHEM USA présente un nouveau procédé révolutionnaire de fabrication de protéines végétales aux marchés canadiens et américains





SOMERSET, N.J., 6 sept. 2023 /CNW/ - Anhui Shunxin Shengyuan Biological Food Co. ( https://www.xyprotein.com/ ), un fabricant de protéines de riz situé dans la province d'Anhui dans l'est de la Chine et ZXCHEM USA ( https://zxchemusa.com/ ), un distributeur de protéines pour l'industrie des aliments et des boissons, dont le siège social se trouve à Somerset, dans le New Jersey, ont le plaisir d'annoncer le lancement des produits HydroRiceTM PA80 et HydroPRTM 80. Ces nouveaux types uniques de protéines en poudre sont parfaits pour une vaste gamme d'applications alimentaires et de boissons à base de plantes.

HydroRicTM PA80 est une protéine de riz complète, tandis que HydroPRTM 80 est un mélange 40/60 de protéines de riz et de pois.

Les deux produits sont fabriqués selon un nouveau procédé révolutionnaire qui n'utilise pas d'enzymes ou d'une réaction d'hydrolyse pour modifier la fonctionnalité des protéines. L'usine utilise plutôt une combinaison d'homogénéisation à haute pression et de séchage par atomisation dans le traitement de ces ingrédients vraiment uniques.

Cela représente un grand pas en avant dans le développement de la protéine du riz en tant que composante fondamentale dans les applications qui nécessitent une sensation agréable et douce en bouche, une excellente solubilité dans l'eau et un goût neutre comme clé de réussite de la recherche et du développement.

Le produit HydroRiceTM PA80 a été conçu pour être utilisé dans diverses applications de substituts aux produits laitiers, comme les boissons RTD et les boissons énergétiques, le yogourt, la crème glacée et le fromage à la crème. Il est soluble à 50 %.

HydroPRTM 80 est conçu pour être utilisé dans les boissons de substituts aux produits laitiers propres. Il est soluble à 74 %, très neutre en termes de goût et d'arôme, a une sensation douce en bouche et reste bien en solution. Il a un indice chimique corrigé de la digestibilité des protéines (PDCAAS) de 1.

Les protéines de riz et de pois sont considérées comme des protéines complètes, ce qui signifie qu'elles contiennent les neuf acides aminés essentiels (histidine, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine, tryptophane et valine). Les acides aminés essentiels ne sont pas produits par le corps humain et sont donc des nutriments essentiels ou indispensables au régime alimentaire.

Cependant, les protéines de riz et de pois sont faibles en un seul acide aminé essentiel. Les protéines de riz ont une faible teneur en lysine, tandis que les protéines de pois ont une faible teneur en méthionine. La combinaison de protéines de riz et de pois produit une protéine complète avec les 9 acides aminés essentiels en quantité suffisante. Il s'agit d'une solution de rechange rentable à base de plantes aux protéines de lactosérum avec un PDCAAS combiné (indice chimique corrigé de la digestibilité des protéines) de 1. La protéine du riz améliore également la saveur des protéines de pois!

Anhui Shunxin Shengyuan Biological Food Co. s'approvisionne en riz auprès de fournisseurs fiables dans le nord de la Chine et au Pakistan, où l'eau n'est pas polluée par les industries lourdes, les métaux lourds et les pesticides. De faibles niveaux de métaux lourds et de pesticides dans le riz sont essentiels, car ces polluants seront également concentrés dans le processus de fabrication des protéines.

HydroRiceTM PA80 et HydroPRTM 80 sont disponibles en version conventionnelle et biologique.

HydroRiceTM PA80 est idéal pour les consommateurs à la recherche d'une source de protéines à base de plantes facile à digérer.

Anhui Shunxin a désigné ZXCHEM USA comme distributeur exclusif pour les marchés américains et canadiens. ZXCHEM USA a le plaisir d'offrir cette solution - y compris des recommandations de formulation - aux distributeurs, aux co-emballeurs, aux formulateurs et aux marques sur les marchés nord-américains et au-delà.

ZXCHEM USA exposera au kiosque 2557 au Supply Side West en octobre.

