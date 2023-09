Avis aux médias -Les ministres Sajjan et Thompson reconnaissent les lauréats de 2022 du Prix pour service exemplaire en sécurité civile





OTTAWA, ON, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence du développement économique du Pacifique Canada, et l'honorable Bloyce Thompson, procureur général et ministre de l'Agriculture, de la Justice et de la Sécurité publique de l'Île-du-Prince-Édouard, pour la cérémonie des Prix pour service exemplaire en sécurité civile.

Pendant les allocutions, les médias sont invités à enregistrer des images vidéo. Il n'y aura pas de période de questions.

Date : Jeudi 7 septembre 2023

Heure : 17 h (HAE)

Lieu : 144 rue Wellington, bâtiment Sir John A. Macdonald, Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias qui souhaitent assister doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et pour présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation.

6 septembre 2023 à 17:25

