Cell Impact participe à l'événement sur la technologie de l'hydrogène du H2 MEET au KINTEX, en Corée du Sud

Cell Impact participe au H2 MEET à Séoul, en Corée du Sud, l'un des événements les plus grands et les plus importants de l'industrie de la technologie de l'hydrogène. Cell Impact présentera Cell Impact FormingTM, la technologie unique de production de plaques d'écoulement de la société qui permet à l'industrie de la pile à combustible et de l'électrolyse en pleine accélération de se développer.

KARLSKOGA, Suède, 6 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La production de plaques d'écoulement est d'une importance cruciale pour la croissance de l'industrie de l'hydrogène et le H2 MEET Cell Impact sera l'occasion de partager des expériences et des connaissances issues plus de 50 projets de plaques d'écoulement impliquant un large éventail d'applications et de matériaux.

Le 14 septembre, lors du séminaire suédois sur la technologie de l'hydrogène, l'ingénieur en chef des applications de Cell Impact, Henrik Jackman, fera une présentation sur l'offre de production de Cell Impact impliquant Cell Impact Forming, une technologie de production de plaques d'écoulement écologique et évolutive.

« Lors de la conférence, j'expliquerai comment Cell Impact Forming, une technologie de formage rapide et précise, permet une longue durée de vie de l'outil, un rendement élevé et une excellente qualité. J'évoquerai également le formage avec différents matériaux et le fait que Cell Impact Forming génère de très bonnes propriétés de surface pour le post-revêtement et les surfaces intactes avec des matériaux préenduits, des sujets qui suscitent un grand intérêt », a déclaré Henrik Jackman.

Le H2 MEET se tiendra du 13 au 15 septembre au Korea International Exhibition Center à Goyang, en Corée.

Cell Impact invite cordialement les visiteurs au pavillon suédois dans le hall 1, au stand C02, où nos représentants sont prêts à partager des informations sur notre offre de production de plaques d'écoulement et nos connaissances en ingénierie d'application.

À propos de Cell Impact

Cell Impact AB (publ) est un fournisseur mondial de plaques d'écoulement avancées pour les fabricants de piles à combustible et d'électrolyseurs. La société a développé et breveté une méthode unique de formage à grande vitesse, Cell Impact Formingtm, qui est nettement plus évolutive et rentable que les méthodes de formage classiques. Cell Impact Forming est une technologie de formage écologique qui ne consomme pas d'eau et très peu d'énergie électrique.

L'action Cell Impact est cotée sur le marché Nasdaq First North Growth et FNCA Sweden AB est le conseiller certifié (CA) de la société. CONTACT : +46 8-528 00 399 ou info@fnca.

