SANY Heavy Industry publie ses résultats financiers : ses ventes internationales sont en hausse de 35,87 %





CHANGSHA, Chine, 6 septembre 2023 /CNW/ - Le fabricant mondial de premier plan de machines lourdes SANY Heavy Industry (« SANY ») a publié ses résultats financiers pour le premier semestre 2023 le 30 août. Ses revenus d'exploitation sont en baisse de 0,38 %, s'établissant à 39,496 milliards de yuans (5,44 milliards USD), tandis que le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées en bourse a augmenté de 29,07 % pour s'établir à 3,4 milliards de yuans (468,3 millions USD). Les flux de trésorerie nets dérivés des activités d'exploitation se sont élevés à 402 millions de yuans (55,37 millions USD).

Au deuxième trimestre 2023, le résultat d'exploitation de SANY a atteint 21,709 milliards de yuans (2,99 milliards USD), soit une hausse de 10,93 % par rapport à l'exercice précédent; le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées en bourse a atteint 1,888 milliard de yuans (260 millions USD), en hausse de 80,81 % par rapport à l'exercice précédent.

Croissance substantielle sur les marchés étrangers et renforcement des avantages concurrentiels

SANY a rehaussé sa compétitivité internationale et réalisé un bond historique en termes de croissance des performances : ses revenus dérivés des ventes internationales se sont élevés à 22,466 milliards de yuans (3,09 milliards USD) au premier semestre 2023, en forte hausse de 35,87 % en glissement annuel; ces revenus représentent désormais 56,88 % du total des revenus d'exploitation.

Alors que SANY continue de faire évoluer sa composition commerciale mondiale, l'entreprise élargit la portée de sa stratégie de mondialisation. SANY est maintenant présente dans plus de 180 pays et régions, l'Europe et l'Amérique du Nord affichant la croissance la plus rapide. Outre-mer, les produits suivants ont connu les plus fortes hausses de ventes au premier semestre 2023 :

Machinerie d'excavation : 9,957 milliards de yuans (1,37 milliard USD), en hausse de 31,79 %

Machinerie pour le béton : 4,508 milliards de yuans (620,91 millions USD), en hausse de 13,74 %

Appareils de levage : 3,763 milliards de yuans (518,3 millions USD), en hausse de 57,68 %

Engins routiers et autres : 4,238 milliards de yuans (583,72 millions USD), en hausse de 61,21 %

Les usines de fabrication intelligente de SANY basées en Indonésie, en Inde et aux États-Unis stimulent davantage les capacités de production à l'étranger grâce à l'application de plus de 100 technologies de fabrication de pointe ainsi qu'à la gestion de la production en ligne réalisée au moyen de systèmes numérisés.

Feuille de route stratégique vers le « double objectif en matière d'émission de carbone » et de développement durable

SANY a investi 2,875 milliards de yuans (395,86 millions USD) dans la recherche et le développement au premier semestre 2023, en concentrant ses efforts sur les stratégies de mondialisation, de numérisation et de décarbonation. L'entreprise fait progresser l'électrification afin d'offrir des produits électriques de grande qualité et à faible consommation, et au sein de l'industrie, elle est en tête des tendances en matière de faibles émissions de carbone.

En plus de s'attaquer à plus de 20 technologies d'électrification clés au premier semestre 2023, SANY a lancé plus de 130 nouveaux produits, y compris le premier appareil de forage électrique rotatif au monde, la pompe à béton 710S de nouvelle génération, la première grue télescopique sur chenilles électrique au monde SCE800TB-VE, le camion-grue au tonnage le plus élevé (200 tonnes), et le premier camion-malaxeur à hydrogène fonctionnant à partir d'un système de piles à combustible développé par ses soins.

« SANY a confiance dans la croissance des marchés étrangers et va continuer de faire progresser sa feuille de route stratégique, en particulier en augmentant les investissements dans la recherche et le développement et en s'engageant fermement en faveur des objectifs de développement durable pour conduire l'industrie vers un développement intelligent de haute qualité », a déclaré Xiang Wenbo, président tournant de SANY Group et président de SANY Heavy Industry.

Pour en savoir plus sur SANY Group, visitez le site www.sanyglobal.com ou suivez-nous sur Facebook ou YouTube .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2201752/The_half_year_2023_numbers.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/4254780/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group

6 septembre 2023 à 12:14

Communiqué envoyé leet diffusé par :