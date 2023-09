Zeitview annonce l'acquisition d'Heliolytics, ce qui lui permet de devenir le leader du marché des inspections aériennes de panneaux solaires





Zeitview devient aujourd'hui le leader des inspections aériennes avancées pour l'énergie et les infrastructures en acquérant Heliolytics, qui se spécialise dans la performance des systèmes photovoltaïques (PV) par le biais d'inspections aériennes et d'analyses intégrées. Cette acquisition de l'ancienne division de NovaSource Power Services permet de combiner les données d'Heliolytics avec l'expertise de Zeitview en matière de technologies d'inspection aérienne. La majeure partie du personnel d'Heliolytics rejoindra Zeitview, et l'équipe restera présente à Toronto, au Canada. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.

« Heliolytics est une entreprise pionnière dans l'industrie solaire et a acquis une réputation louable pour son engagement inébranlable envers la qualité, la précision et un service à la clientèle exceptionnel ? des valeurs que nous tenons en haute estime », a indiqué Dan Burton, fondateur et chef de la direction chez Zeitview. « Leur expertise et leur dévouement s'avèrent précieux pour poursuivre le développement de solutions révolutionnaires qui redéfinissent les normes d'inspection dans le secteur de l'énergie renouvelable. C'est avec enthousiasme que nous abordons ce nouveau chapitre de notre parcours, qui verra nos équipes réunies créer une solution complète et gagnante sur le marché. »

Cette collaboration renforce l'approche multi-actifs de Zeitview pour les clients du secteur des énergies renouvelables, qu'il s'agisse de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne ou des services publics. Quant aux propriétaires de biens immobiliers, ils bénéficient d'informations essentielles sur les performances de leurs installations solaires en toiture. Enfin, pour tous les clients, les activités internationales d'Heliolytics en Europe, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique sont combinées à l'empreinte mondiale de Zeitview dans ces mêmes régions.

« Unir nos forces avec Zeitview est une opportunité formidable pour faire avancer l'industrie des énergies renouvelables », a indiqué Jocelyne Moyer, responsable d'Heliolytics. Après cette acquisition, Mme Moyer prend le titre de directrice principale de la stratégie et des opérations chez Zeitview. « Nous nous engageons avec Zeitview à établir des partenariats étroits avec nos clients, à innover sur le plan scientifique et à faire preuve d'une réactivité inégalée à l'égard de nos clients du monde entier. C'est avec enthousiasme que je rejoins l'équipe de direction et que je me réjouis des collaborations qui renforceront le rôle de Zeitview dans l'exploitation et la maintenance des actifs d'énergie renouvelable. »

Le moteur de traitement des données AI/ML de Zeitview prend désormais en charge les outils d'inspection et les analyses intégrées d'Heliolytics. Ce faisant, Zeitview double la portée et l'étendue de ses opérations aériennes et ajoute à Heliolytics des solutions de topographie, d'EPC et de drone, qui peuvent toutes se traduire par des résultats plus rapides et plus exhaustifs pour les clients.

À la suite de la vente d'Heliolytics à Zeitview, NovaSource Power Services continue d'offrir à ses clients les meilleurs logiciels et services d'inspection aérienne de leur catégorie par l'entremise de Zeitview.

« Nous avons le plaisir de poursuivre notre partenariat de longue date avec l'équipe d'Heliolytics sous le nom de Zeitview », a indiqué Timo Moeller, chef de la croissance chez NovaSource Power Services. « Les outils logiciels et d'inspection impressionnants de Zeitview permettront d'améliorer les informations que nous utilisons actuellement pour répondre aux demandes d'exploitation et de maintenance. De toute évidence, l'équipe de Zeitview comprend profondément nos besoins en matière de données et s'engage à fournir une expertise continue et inégalée en tant que fournisseurs d'inspection aérienne pour soutenir notre croissance. »

L'intégration complète des opérations, de la saisie des données et des logiciels d'Heliolytics dans la solution solaire mondiale de Zeitview, leader sur le marché, devrait se faire d'ici la fin de l'année 2024.

Pour en savoir plus sur la manière dont Zeitview soutient l'énergie et les infrastructures mondiales grâce à des inspections avancées et des données exploitables, visitez le site www.zeitview.com.

À PROPOS DE ZEITVIEW

Partenaire unique pour les inspections aériennes dans un large éventail d'industries, y compris l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'immobilier, les télécommunications et les services publics, Zeitview bénéficie de la confiance des plus grandes entreprises du monde entier pour fournir des informations rapides et précises qui optimisent la performance des actifs et réduisent les coûts d'exploitation et de maintenance. Grâce à la combinaison d'un logiciel d'inspection aérienne de pointe et de la capacité de capturer des données visuelles approfondies par le biais d'avions et de drones, Zeitview exploite la puissance de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. Une telle intelligence aérienne fournit aux clients des informations exploitables en temps quasi réel et permet aux organisations de prendre des décisions mieux informées sur leurs actifs les plus critiques à l'échelle.

Pour en savoir plus sur les solutions de pointe de Zeitview, consultez le site : www.zeitview.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

