Plan d'action en sécurité routière 2023-2028 - La vice-première ministre lance une grande campagne de sensibilisation : La sécurité routière, j'embarque

QUÉBEC, le 6 sept. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, a lancé aujourd'hui la grande campagne de sensibilisation La sécurité routière, j'embarque et a dévoilé la porte-parole de la campagne, Mme Katherine Levac, qui sera la voix de la sécurité routière pour la prochaine année.

Cette campagne de masse s'inscrit dans le Plan d'action en sécurité routière 2023-2028 rendu public le 22 août dernier et sera mise en oeuvre par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Le lancement de la campagne a été effectué aux abords d'une école primaire de Québec. Pour l'occasion, 30 enfants ont été invités à peindre une fresque sur la chaussée de la zone scolaire de l'école Fernand-Seguin afin de rappeler aux conducteurs qu'une zone scolaire est un milieu de vie où la limite de vitesse de 30 km/h doit être respectée.

En marge de cette activité, des messages de sensibilisation seront diffusés sur diverses plateformes numériques pour sensibiliser les conductrices et conducteurs au respect des limites de vitesse dans toutes les zones scolaires, alors que la rentrée bat son plein partout au Québec.

Citations :

« Il est temps que nous prenions conscience du fait que la sécurité routière, c'est l'affaire de tous! Cette campagne marque le début d'une nouvelle ère en matière de sécurité sur notre réseau routier, où chaque geste compte pour sauver des vies. Je suis convaincue que Mme Levac, en tant que porte-parole de la campagne, saura mobiliser et sensibiliser les Québécois à adopter des comportements responsables sur nos routes. »

Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Avec ma personnalité et ma réalité, sans bien sûr être moralisatrice, j'espère pouvoir contribuer à ma façon à sensibiliser les automobilistes, les piétons et les cyclistes à la sécurité routière. Je crois que l'humour peut être un outil puissant pour transmettre des messages importants tout en créant un effet positif. »

Mme Katherine Levac, humoriste et porte-parole de la campagne La sécurité routière, j'embarque

« Nous sommes fiers de piloter cette campagne qui vient compléter nos efforts annuels de sensibilisation. La sécurité routière est au coeur de notre mission et notre objectif est clair : contribuer activement à l'amélioration du bilan routier. En unissant nos forces avec Mme Levac, nous croyons fermement que nous pouvons amener la population à se mobiliser pour rendre les routes du Québec encore plus sécuritaires. »

M. Éric Ducharme, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

Faits saillants :

La campagne La sécurité routière, j'embarque constitue la mesure 23 du Plan d'action en sécurité routière 2023-2028 : « Déployer une grande campagne de sécurité routière ».

constitue la mesure 23 du Plan d'action en sécurité routière 2023-2028 : « Déployer une grande campagne de sécurité routière ». La campagne portera sur les thèmes suivants : la sécurité dans les zones scolaires, la sécurité des piétons et des cyclistes, la sécurité sur les chantiers routiers et la responsabilisation de tous les usagers.

La SAAQ est responsable de la mise en oeuvre de la campagne, qui est complémentaire aux campagnes de sensibilisation annuelles qui portent sur les six thèmes prioritaires de sa Stratégie de prévention en sécurité routière 2021-2025 : la distraction, la vitesse, les facultés affaiblies, la fatigue, le partage de la route et les comportements imprudents.

Les campagnes de sensibilisation à la sécurité routière sont un élément essentiel à l'amélioration du bilan routier puisqu'elles permettent d'attirer l'attention et d'atteindre un large public dans le but de susciter une prise de conscience collective et d'inciter les individus à changer leur comportement. Elles participent à la diminution du nombre de décès et d'accidents sur nos routes.

Plusieurs actions de communication seront diffusées sur différentes plateformes médiatiques (radio, télévision, imprimé, numérique, etc.) pour sensibiliser la population sur les comportements sécuritaires à adopter sur la route et pour créer un mouvement d'adhésion à la cause de la sécurité routière.

Ces actions seront soutenues par de nombreux partenaires, dont les services policiers, mais également par plusieurs associations, organismes et regroupements qui oeuvrent pour la sécurité routière.

En zone scolaire

Les accidents survenus de 2018 à 2022 en milieu scolaire (dans l'environnement immédiat d'un établissement d'enseignement) ont causé 3 morts, 38 blessés graves et 1 334 blessés légers, et ce, uniquement au cours de la période scolaire.

Ainsi, le nombre annuel de victimes était d'environ 300, sauf pour l'année 2020 où on en a dénombré 205.

La vitesse excessive est l'un des principaux problèmes observés dans les zones scolaires. Selon un sondage de CAA effectué en 2019, 70 % des Canadiens ont remarqué des excès de vitesse dans les zones scolaires. Les personnes qui se trouvent souvent dans les zones scolaires et qui remarquent ces excès de vitesse peuvent ne pas se sentir en sécurité.

