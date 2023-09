Cégep Lionel-Groulx : Un ex-cadre arrêté pour une fraude de près d'un million de dollars





Montréal, le 6 sept. 2023 /CNW/ - L'UPAC a procédé à l'arrestation d'Éric Boily, ex-cadre du Cégep Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse.

Entre janvier 2011 et avril 2018, M. Boily aurait fraudé pour plusieurs centaines de milliers de dollars l'association étudiante du Cégep.

Il a été relâché sous promesse de comparaître le 26 septembre prochain, au palais de justice de Saint-Jérôme. Il devra alors faire face à des accusations de fraude et d'abus de confiance.

L'enquête a été réalisée en collaboration avec la Régie intermunicipale de police Thérèse-de Blainville ainsi que la Sûreté du Québec, après avoir été prise en charge par l'UPAC en novembre 2021.

