L'UQAM reçoit près de 9 millions de dollars de la part d'organismes subventionnaires fédéraux





MONTRÉAL, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Un peu plus de 40 chercheuses et chercheurs de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) bénéficient de près de 5 millions de dollars en nouveaux fonds remis par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) alors qu'une vingtaine de chercheuses et chercheurs de la Faculté des sciences de l'UQAM recevront un appui financier de plus de 4 millions de dollars de la part du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) dans le cadre du programme de recherche axé sur la découverte.

Près de 5 M$ de la part du CRSH

Les nouveaux fonds de recherche du CRSH dont bénéficient les quelque 40 chercheuses et chercheurs de l'UQAM totalisent 4 869 146 $. Ces nouveaux fonds leur sont octroyés par l'entremise du programme de subventions Savoir et des programmes Développement de partenariat et Partenariat. Les projets financés traitent de différents enjeux sociaux, allant des émotions en communication numérique, au bénévolat et au-delà : l'organisation de l'entraide dans les marges, ou encore, à la régulation algorithmique et la plateformisation de la société québécoise. Le professeur Patrice Potvin du Département de didactique a, notamment, reçu un important financement de 1,8 million $ à titre de directeur d'un projet Partenariat pour le développement et la réussite de la formation scientifique au secondaire .

Plus de 4 M$ de la part du CRSNG

Le CRSNG verse pour sa part une somme totale de 4 018 848 $ à vingt-deux chercheuses et chercheurs de l'UQAM dans le cadre du programme de recherche axé sur la découverte. Les recherches financées sont axées sur la recherche de solutions à des enjeux pressants et actuels, comme les changements climatiques, la protection contre les maladies et les sources d'énergie verte.

6 septembre 2023 à 09:00

