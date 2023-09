POLYCOR CONCRÉTISE L'ACQUISITION DE ROCAMAT, ACCENTUANT SON EXPERTISE EN PIERRE DE TAILLE MASSIVE





PARIS, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Polycor annonce avoir procédé aujourd'hui à la clôture de la transaction menant à l'acquisition de ROCAMAT, principal producteur de pierre naturelle en France et acteur majeur de la production de pierre de construction sur la scène internationale, dont l'intention d'acquisition par Polycor a été annoncée le 27 février dernier.

Polycor s'était d'ailleurs associée à ROCAMAT en 2018 en devenant l'un de ses actionnaires minoritaires et en reprenant les opérations de cinq carrières en Bourgogne et dans le Gard. À travers cette acquisition, le groupe étend le périmètre de ses activités en France et offre de nouvelles perspectives de croissance sur le marché de la pierre naturelle. Fondée en 1853, ROCAMAT compte 30 carrières de calcaire en France, quatre usines de transformation et emploie près de 160 personnes.

« C'est avec une grande émotion que nous accueillons aujourd'hui, au sein de la grande famille Polycor, un fleuron de notre industrie, dont les pierres habillent les édifices les plus prestigieux du monde, a déclaré Patrick Perus, président-directeur général du Groupe Polycor. Faire l'acquisition de ROCAMAT, c'est hériter de l'expertise et du savoir-faire inégalable de ses collaborateurs, mais c'est aussi appuyer notre mission que nous chérissons tant et qui est le moteur de toutes nos actions, soit redonner ses lettres de noblesse à la pierre naturelle ».

Des valeurs communes pour l'éco-construction en France

Dans la poursuite de sa vision d'avenir des matériaux de construction durables et dans le cadre de cette acquisition, Polycor marque un premier pas en France en formant un partenariat avec le groupe français Verrecchia, expert en construction neuve de pierre de taille depuis 30 ans, engagé à devenir un expert de la construction mixte écologique.

« Le monde de demain ne peut plus se bâtir en utilisant des matériaux éphémères et polluants et se doit de placer au premier rang de ses préoccupations la question de la durabilité de ses infrastructures, ajoute Patrick Perus. C'est ici que la pierre naturelle, grâce à sa durabilité exceptionnelle et sa faible empreinte carbone, reprend toute sa place au coeur d'une construction verte et responsable, dans laquelle Verrecchia est déjà très active. »

À propos du Groupe Polycor

Le Groupe Polycor est le chef de file mondial de l'industrie de la pierre naturelle. Il possède des filiales au Canada, en France et aux États-Unis. La force du Groupe en fait le premier carrier de pierres naturelles dimensionnelles au monde. Leur réputation de classe mondiale provient d'un grand héritage du travail de la pierre sur des sites historiques, des projets institutionnels, commerciaux et résidentiels. Fondée à Québec (Canada) en 1987, l'entreprise emploie aujourd'hui plus de 1 500 personnes et possède plus de 80 carrières et 24 usines de fabrication. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site Internet ou suivre la compagnie sur ses réseaux sociaux : Facebook, LinkedIn et Instagram.

À propos de ROCAMAT

Créée en 1853 et reconnue en France comme à l'étranger, ROCAMAT extrait et transforme la pierre calcaire française pour les principaux donneurs d'ordres que sont les grandes entreprises du BTP, les collectivités, les monuments historiques, les architectes et les acteurs de la filière pierre. ROCAMAT opère une trentaine de carrières en France, possède quatre usines et emploie environ 160 personnes.

