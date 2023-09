Avery Dennison commande la plus grande plateforme thermique solaire concentrée et unité de stockage thermique d'Europe à Turnhout, en Belgique





Avery Dennison, l'un des principaux fabricants mondiaux d'emballages et de matériaux, a commandé aujourd'hui la plus grande plateforme thermique solaire concentrée (CST) et unité de stockage thermique en Europe dans son usine de production à Turnhout, en Belgique. Le projet d'énergie renouvelable contient une plateforme thermique solaire concentrée avec 2 240 miroirs de surface, avec un rendement de pointe du champ solaire de 2,7 GWh d'énergie thermique, et six modules de stockage thermique d'une capacité de 5 MWh d'énergie thermique.

Composée d'un champ CST et d'une unité de stockage thermique, la plateforme d'énergie renouvelable couvre environ 5 540 mètres carrés, et contiendra la plus grande installation de miroirs paraboliques combinée au stockage d'énergie thermique dans un environnement industriel en Europe. L'installation fournira au total une chaleur équivalente à 2,3 GWh de consommation de gaz, réduisant ainsi d'environ 9 pour cent par an les émissions de gaz à effet de serre de l'usine, comparé aux taux actuels. Pendant les mois d'été et les périodes fortement ensoleillées, l'installation couvrira jusqu'à 100 pour cent des besoins thermiques de l'usine.

Le projet est le fruit d'une collaboration avec Azteq, une entreprise qui construit, développe et entretient des sites CST ; ENERGYNEST, un fournisseur de stockage d'énergie thermique de longue durée (TES) ; et le groupe communautaire local Campina Energie, qui a aidé à obtenir une partie du financement du projet.

Construite par Azteq, la plateforme CST concentrera l'énergie de la lumière directe du soleil dans un tube de collecte rempli de liquide d'absorption, comme de l'huile thermique. De plus, l'énergie thermique de ce procédé sera stockée dans la ThermalBatterytm d'ENERGYNEST et distribuée à la demande sous forme de chaleur verte et sécurisée. Lorsqu'elle sera couplée aux six modules de batterie, la plateforme CST pourra produire et distribuer de l'énergie thermique à haute température de jour comme de nuit, à la demande. Le champ solaire, le stockage thermique et le système de distribution de chaleur de l'installation de production d'Avery Dennison sont tous reliés par le Balance of Plant (BoP) d'AURA GmbH & Co. KG, et utilisés pour le transfert de chaleur entre les sources et les dissipateurs de chaleur.

En fournissant de l'énergie solaire zéro carbone, le projet contribuera à fournir de la chaleur pour faire fonctionner les fours de séchage, utilisés durant le processus de revêtement des produits adhésifs sensibles à la pression fabriqués sur le site. Ces produits sont utilisés dans des secteurs tels que l'automobile, le bâtiment et la construction, les dispositifs médicaux et les soins personnels.

Le financement a été obtenu par Campina Energie, qui prend part à des projets d'énergie verte et représente plus de 1 000 habitants de Turnhout. L'installation de batteries thermiques ENERGYNEST a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne. La plateforme CST d'Azteq est partiellement financée par le gouvernement flamand via l'appel Green Heat.

Le BoP a été développé dans le cadre du projet de recherche #MODULUS qui est en partie financé par le ministère allemand de l'Économie et de l'Action pour le climat.

Tinne Van der Straeten, ministre belge de l'Énergie : « Le plus grand potentiel de l'énergie se trouve entre nos propres mains. Ici, à Turnhout, Avery Dennison, Azteq, ENERGYNEST et Campina Energie en deviennent l'incarnation même en mettant en service la plus grande plateforme thermique solaire concentrée et unité de stockage thermique d'Europe. La transition vers une énergie propre est la seule voie vers un avenir durable. Les investissements dans les sources d'énergie renouvelables innovantes, comme ce projet à Turnhout, diminueront notre production de carbone et auront un effet positif sur le changement climatique. Je suis fière de voir la participation active et le soutien communautaire enthousiaste des habitants de Turnhout, réunis au sein de Campina Energie. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous nous vaincrons la crise climatique. »

« Nous avons de grandes ambitions pour lutter contre le changement climatique et atteindre le zéro net d'ici 2050. Pour atteindre ces objectifs, nous examinerons nos processus industriels et identifierons les opportunités de mise en oeuvre de nouvelles technologies qui décarboneront et réduiront notre dépendance aux combustibles fossiles. Le déploiement réussi du projet à Turnhout est un grand pas en avant dans nos plans de développement durable », déclare Mariana Rodriguez, directrice générale, Avery Dennison Performance Tapes Europe.

Christian Thiel, PDG d'ENERGYNEST, ajoute : « Avery Dennison fraie le chemin à un secteur industriel plus durable et moderne en Europe. Les entreprises de tous les secteurs étudient la meilleure façon de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles et de décarboner les activités à forte émission, comme la production de chaleur, tout en continuant à fournir des biens et des services abordables et fiables aux consommateurs. Nous contribuerons à résoudre ces problèmes en réduisant les coûts énergétiques, en accompagnant l'expansion des énergies renouvelables fiables comme le CST et en décarbonant la production de chaleur. »

Koen Vermout, PDG d'Azteq, a commenté le potentiel du projet pour créer un avenir commun pour une chaleur industrielle plus verte. « Ce projet comportera d'énormes avantages pour l'entreprise et la communauté locale en aidant à réduire l'empreinte carbone de l'usine, en diminuant la consommation d'énergie et en assurant un approvisionnement fiable en énergie thermique pour les opérations de fabrication durant toute la durée de vie. »

Jef Van Eyck, président de la coopération énergétique Campina Energie, confirme l'enthousiasme du groupe communautaire pour le projet d'énergie renouvelable. « Nous travaillons au côté d'Avery Dennison depuis 2017 pour produire de l'énergie éolienne. Nous sommes fiers de coopérer à nouveau en soutenant ce projet d'énergie renouvelable. Ce type de projets, mis en oeuvre avec différents partenaires, aide la région de Kempen à atteindre son objectif de devenir neutre pour le climat, de réduire la dépendance aux importations coûteuses d'énergie et de renforcer notre économie. Et plus important encore : Campina Energie rassemble des citoyens pour participer à ces projets et travailler sur la nécessaire transition énergétique. »

Au côté de la communauté locale de Turnhout, Avery Dennison prévoit également que les moutons paissent les champs et l'herbe autour des miroirs. Les moutons remplacent les tondeuses à gazon et soutiennent la biodiversité sur place. Le « pâturage solaire » est une pratique courante de l'agrivoltaïsme et est utilisé pour les installations solaires et photovoltaïques comme un moyen d'exploiter le même sol pour les deux industries. Le programme n'a aucun effet néfaste sur les animaux.

À propos d'Avery Dennison :

Avery Dennison Corporation (NYSE : AVY) est une société mondiale de science des matériaux spécialisée dans la conception et la fabrication d'une grande variété de matériaux d'étiquetage et fonctionnels. Utilisés dans la quasi-totalité des grandes industries, les produits de l'entreprise comprennent des matériaux sensibles à la pression pour les applications d'étiquetage et graphiques ; des bandes et autres solutions de collage pour applications industrielles, médicales et de détail ; des tags, étiquettes et personnalisations des vêtements ; et des solutions d'identification par radiofréquence (RFID) desservant le marché des vêtements vendus au détail et d'autres secteurs. Basée à Glendale, en Californie, la société emploie plus de 32 000 personnes dans plus de 50 pays. Les ventes déclarées en 2020 s'élevaient à 7 milliards USD. Pour toute demande des médias, veuillez contacter [email protected].

À propos d'Azteq :

Azteq est une société belge spécialisée dans l'ingénierie et la construction de centrales solaires thermiques produisant jusqu'à 400 °C pour les procédés industriels (vapeur, huile thermique, eau chaude, etc.). Des miroirs paraboliques très efficients et des tubes collecteurs sous vide sont utilisés pour une absorption optimale du rayonnement solaire concentré. AZTEQ propose des contrats EPC (ingénierie, approvisionnement et contrats) ainsi que de la chaleur en tant que service par l'entremise de contrats d'exploitation sur une période de 20 à 30 ans. Pour toute demande des médias, veuillez contacter [email protected].

À propos d'ENERGYNEST :

Fondée en 2011, ENERGYNEST est à l'avant-garde du stockage d'énergie thermique. La ThermalBatterytm de l'entreprise fournit de l'énergie verte et sécurisée pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques et les processus industriels à haute teneur en carbone. Les batteries thermiques de l'entreprise permettent la croissance des énergies renouvelables sans contrainte de réseau et aident l'industrie à recycler la chaleur et la vapeur en vue d'une utilisation ultérieure. Notre technologie est flexible et peut aider à décarboner les sites industriels dispersés. Disponibles dès maintenant, les batteries thermiques réduisent les coûts énergétiques et les émissions de carbone. La technologie est rapide à installer, facile à mettre à l'échelle et offre aux clients une sécurité d'approvisionnement et de tarification. Pour toute demande des médias, veuillez contacter [email protected].

À propos de Campina Energie :

Campina Energie est une coopérative située dans la ville de Kempen et fondée en mars 2015. La coopérative rassemble 1 800 citoyens pour investir dans les énergies renouvelables et les économies d'énergie à Kempen. Depuis 2015, nous avons participé à la construction de neuf éoliennes, installé 45 sites photovoltaïques avec des administrations municipales, des hôpitaux, des écoles et d'autres structures, et conseillé environ 450 personnes dans leur transition énergétique personnelle. Pour toute demande des médias, veuillez contacter [email protected].

