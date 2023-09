Plus forts ensemble! TB4 Construction et Ronam Constructions Inc. s'unissent pour devenir une force incontestable en construction industrielle, commerciale, institutionnelle et multirésidentielle au Québec





QUÉBEC, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Fondée il y a 12 ans et reconnue comme un leader en matière de construction multirésidentielle, l'entreprise TB4 Construction annonce aujourd'hui qu'elle se porte acquéreur de Ronam Constructions, bien établie dans le paysage québécois depuis 33 ans et dont la réputation n'est plus à faire en matière de construction commerciale, industrielle et institutionnelle. L'ambition avouée est d'augmenter une force de frappe déjà bien reconnue, et pour y arriver, la nouvelle entité prévoit unir les compétences, additionner les expertises complémentaires afin d'ouvrir le champ des possibilités à une clientèle déjà bien établie de part et d'autre.

Cette fusion-acquisition permettra, dès le « Jour 1 » de regrouper les talents de 80 personnes au sein d'une nouvelle entité, sous la présidence et direction générale de Frédérick Turgeon. Les actionnaires actuels de Ronam conserveront d'ailleurs un poste de direction au sein de la nouvelle structure unifiée. Celle-ci ouvre la porte à la réalisation de projets de plus grande envergure, sans jamais perdre de vue la gestion de proximité et les valeurs qui font la réputation de ces deux joueurs. En plus de consolider les emplois en place et d'offrir un environnement de travail stimulant pour de futurs talents, la transaction accélère enfin les ambitions de croissance du groupe et rehausse son positionnement stratégique au sein de l'industrie.

« Nous explorions depuis un moment la perspective d'accroître notre présence dans des créneaux stratégiques et complémentaires, et cette occasion unique s'est présentée, accélérant nos ambitions. Pour toute l'équipe de TB4, Ronam, c'est le « grand frère », une organisation en santé, une équipe chevronnée qui livre avec succès des projets de grande qualité. Ronam, c'est aussi un partenaire qui se démarque brillamment dans les secteurs que nous voulons justement développer davantage. C'est surtout un allié qui partage nos valeurs », mentionne Frédérick Turgeon, président et directeur général de TB4 Construction.

« Lorsque j'ai fondé Ronam, il y a 33 ans, je caressais le rêve de bâtir une équipe chevronnée pour qui le souci constant de satisfaire nos clients demeure une priorité de tous les instants. Mon objectif a toujours été et continuera d'être la pérennité et la croissance de l'organisation, tout comme le bien-être et l'épanouissement de nos employés. Alors que l'heure de la retraite approche pour moi, mes partenaires et moi avons envisagé différentes options, dont celle de trouver une organisation à l'expertise complémentaire, capable de répondre à la fois à nos ambitions de croissance et d'offrir des perspectives emballantes pour l'équipe en place. Ce partenaire de choix, c'est TB4 Construction qui permet à nos gens de rêver grand et à nos clients de réaliser des projets de grande ampleur », souligne Jacques Laflamme, actionnaire et fondateur de Ronam Constructions.

Dès les prochaines semaines, les équipes entameront des chantiers de collaboration afin de mettre en commun les forces respectives, d'identifier les nouvelles occasions que génère cette expansion, de développer les synergies et d'accroître, à terme, l'empreinte et la portée de la nouvelle entité. Les activités se poursuivront normalement jusqu'à ce que la transition soit complétée avec un focus inébranlable : l'engagement à fournir un excellent service à la clientèle et à maintenir des normes de qualité élevées.

« Aujourd'hui, nous fusionnons les meilleurs talents, les meilleures pratiques et cette culture d'excellence que nous partageons. Nous pourrons ainsi former une entité plus solide qui tire parti de valeurs et d'objectifs communs, bâtir des partenariats robustes et élever les relations avec nos partenaires, fournisseurs et clients pour favoriser une croissance mutuelle tout en créant un climat de travail des plus harmonieux. Visiblement, tout est en place pour une nouvelle organisation encore plus forte, reconnue dans son marché et rivalisant avec les plus grands », de conclure Karine Bourque, directrice générale de Ronam Constructions.

À propos de TB4 Construction

Forte de ses douze années d'expérience comme entrepreneur général, TB4 Construction a à coeur de faire un succès avec chacun de ses projets. Spécialisée dans le secteur multirésidentiel, l'équipe d'une trentaine de professionnels prépare, planifie, exécute et livre des projets tout en coordonnant chaque intervenant impliqué afin d'assurer un résultat qui surpasse les attentes. TB4 se démarque notamment par une idéologie basée sur la gestion efficace et rigoureuse des échéanciers, des budgets et des besoins propres à chaque client.

À propos de Ronam Constructions

Fondée en 1990 par Jacques Laflamme, Ronam est une entreprise de construction générale très active dans les secteurs industriel, commercial et institutionnel. L'équipe de plus de 50 employés a fait sa marque par la qualité de ses réalisations et par le souci de la satisfaction de sa clientèle. Ronam jouit d'une excellente réputation auprès de ses clients mais également auprès des différentes partenaires avec qui elle fait affaire. Forte de ses 32 années d'expérience, Ronam a plus de 1 500 constructions à son actif depuis 1990, et réalise en moyenne une centaine de projets annuellement depuis les dernières années.

