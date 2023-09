L'ARTM lance l'enquête métropolitaine 2023 Perspectives mobilité sur les déplacements dans la grande région de Montréal





Réalisation du premier portrait postpandémique de la mobilité

MONTRÉAL, le 6 sept. 2023 /CNW/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), en collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), lance aujourd'hui l'enquête métropolitaine 2023 Perspectives mobilité sur les déplacements des personnes dans la grande région de Montréal. Jusqu'au 16 décembre 2023, ce sont près de neuf cent mille ménages qui seront invités à répondre au questionnaire, peu importe la fréquence de leurs déplacements ou les modes de transport qu'ils utilisent, que ce soit l'auto, le transport collectif, la marche ou le vélo. Anciennement connue sous le nom Origine-Destination, cette grande enquête fait peau neuve pour mieux refléter le rôle essentiel qu'elle joue, notamment dans la planification des transports, pour une multitude d'intervenants.

« Les données de l'enquête métropolitaine 2023 Perspectives mobilité seront cruciales considérant les changements majeurs survenus dans les habitudes de déplacement de la population ces dernières années. Il est donc très important que les ménages invités à y participer prennent le temps de remplir le questionnaire. Réalisées depuis plus de 50 ans, les enquêtes sur la mobilité des ménages constituent les plus importantes collectes de données au Québec, après le recensement de la population canadienne, et s'appuient sur une expertise de pointe développée localement avec nos partenaires, dont le milieu académique, pour comprendre la mobilité des citoyens. », rappelle Ludwig Desjardins, directeur exécutif, Modélisation, organisation et développement des réseaux à l'ARTM.

Participez pour améliorer votre mobilité!

Les enquêtes sur la mobilité sont essentielles pour permettre aux autorités publiques, comme le MTMD, les administrations municipales, l'ARTM et les opérateurs publics de transport en commun, de planifier et d'améliorer les réseaux routiers ainsi que de transport collectif, en plus d'orienter l'aménagement du territoire. Une bonne planification de la mobilité se traduit par plus d'options efficaces pour se rendre à destination et plus de fluidité dans nos déplacements. Cela signifie également un meilleur accès aux services et aux opportunités ainsi qu'une amélioration de la qualité de vie pour tous les citoyennes et citoyens.

L'ARTM rappelle aux ménages qui recevront une invitation par la poste qu'il est important de remplir le questionnaire en ligne ou par téléphone, dès que possible, peu importe les moyens de transport qu'ils utilisent ou le fait qu'ils se déplacent peu. À l'aide du questionnaire, les répondants sont invités à décrire leurs déplacements, pour une journée assignée, ainsi que les caractéristiques de leur ménage. Pour encourager la population à participer, plusieurs tablettes et montres intelligentes seront tirées au hasard parmi les répondants. Seuls les ménages ayant reçu une invitation peuvent participer à l'enquête.

D'Origine-Destination à Perspectives mobilité

2023 marque un renouveau pour cette grande enquête réalisée tous les 5 ans depuis 1970, sous le nom Origine-Destination, avec sa nouvelle appellation : Perspectives mobilité. Bien l'enquête vise toujours à connaître les habitudes de déplacement des résidents de la région métropolitaine de Montréal, Perspectives mobilité reflète désormais l'importance de ces données pour une diversité d'intervenants et à des fins très variées, dont la planification de projets futurs. Les enquêtes sur la mobilité sont au coeur de la conception des modèles de simulation et leurs données sont des intrants majeurs à tous les projets routiers ou de transport collectif d'envergure, la mise en place de mesures d'atténuation dans le cadre de chantiers, la conception de plans ou de politiques d'urbanisme, en plus de soutenir la recherche scientifique.

L'enquête métropolitaine 2023 Perspectives mobilité est une initiative pilotée par l'ARTM en collaboration avec le gouvernement du Québec, les organismes publics de transport en commun de la grande région de Montréal (exo, RTL, STL et STM), la Communauté métropolitaine de Montréal et Polytechnique Montréal. Les résultats détaillés seront connus en 2025.

À propos de l'ARTM

Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'ARTM planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Pour ce faire, l'ARTM travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

6 septembre 2023 à 06:27

