/R E P R I S E -- Convocation - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable lance une grande campagne de sensibilisation et présente la porte-parole/

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, convie les représentants des médias à une activité de presse où elle donnera le coup d'envoi de la grande campagne de sensibilisation découlant...

Air Canada et Intelsat, opérateur de l'un des plus grands réseaux satellitaires et terrestres intégrés au monde et principal fournisseur de connectivité en vol (IFC), ont annoncé aujourd'hui un accord permettant à Intelsat de fournir des systèmes de...