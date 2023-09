Quelle évolution en dix ans !... L'inflation pèse sur les étudiants de niveau postsecondaire. Presque la moitié d'entre eux continuent de vivre chez leurs parents pendant leurs études tenant pour acquis que ceux-ci combleront leurs besoins financiers - sondage RBC





Les conditions de vie ont beaucoup changé depuis 2013, où seulement 36 % des étudiants vivaient encore à la maison pendant leurs études.

L'hypothèse d'un soutien financier de la part des parents a bondi de 14 points en 10 ans.

TORONTO, le 6 sept. 2023 /CNW/ - L'inflation met à rude épreuve les finances des étudiants de niveau postsecondaire, entraînant une hausse considérable du nombre des personnes qui comptent sur leurs parents pour se loger et financer le reste de leurs études, selon les résultats du Sondage RBC 2023 sur le degré de préparation financière des étudiants de niveau postsecondaire.

En comparant les réponses obtenues cette année à celles d'il y a 10 ans, on constate qu'en 2023, presque la moitié des étudiants de niveau postsecondaire (47 %) ont indiqué qu'ils allaient vivre chez leurs parents pendant leurs études, comparativement à 36 % en 2013.

Les résultats du sondage ont, par ailleurs, souligné la forte dépendance actuelle des étudiants de niveau postsecondaire des fonds de leurs parents, 43 % des répondants contre 29 % en 2013, tenant pour acquis que leurs parents combleront leurs besoins financiers.

« Il est toutefois important de noter que ces étudiants ne se tournent pas uniquement vers leurs parents pour obtenir du soutien monétaire. Ils se fient également à eux pour les aider à établir leurs objectifs financiers », déclare Jason Storsley, premier vice-président, Services bancaires courants et acquisition de clientèle, qui dirige l'équipe Marchés Jeunesse et Jeunes adultes à RBC. Les conversations familiales à propos de l'argent ont une valeur inestimable. À l'ère des médias sociaux, il est rassurant de voir que ces liens demeurent plus forts que jamais. »

Les répondants ont également réfléchi à la manière dont ils pourraient s'assumer financièrement pendant leurs études postsecondaires :

Travailler à temps partiel pendant les études (49 %)

Réduire les dépenses non essentielles (47 %)

Préparer un budget et le respecter (45 %)

Surveiller régulièrement les dépenses (45 %)

Éviter soigneusement de contracter des dettes (40 %)

Profiter au maximum des réductions offertes aux étudiants là où ils font leurs achats (40 %)

Payer en argent comptant ou par carte de débit dans la mesure du possible (25 %)

Les étudiants de niveau postsecondaire cherchent aussi à réduire leurs dépenses après l'obtention de leur diplôme, et pour cela, ils reportent certains projets importants. Voici deux exemples :

Même si un pourcentage supérieur de répondants ont affirmé qu'ils avaient l'intention d'acheter une maison après l'obtention de leur diplôme (83 % en 2023 comparativement à 74 % en 2013), ils sont désormais plus nombreux à prévoir effectuer cet achat dans cinq ans ou plus (43 % contre 25 %).

Si deux répondants sur trois (66 % comparativement à 54 % en 2013) envisagent de se marier, le pourcentage de ceux qui repoussent ce délai à cinq ans ou plus a doublé (40 % contre 20 %).

Quels que soient les efforts fournis pour réduire leurs coûts, 45 % des répondants ont indiqué s'attendre à accumuler des dettes allant jusqu'à 20 000 $ après leurs études - il s'agit-là d'une forte augmentation par rapport à 2013, où seulement 30 % des répondants s'attendaient à avoir le même montant de dette. Cependant, une plus grande partie des étudiants de cette année prévoient rembourser cette dette en moins de trois ans (59 % contre 39 %), et ils sont moins nombreux à anticiper une dette supérieure à 40 000 $ (9 % contre 15 %).

La gestion des dépenses pendant les études et le remboursement des dettes après l'obtention du diplôme demeurent des défis centraux. La vaste majorité des répondants au sondage (96 %) ont admis qu'ils n'étaient pas bons pour gérer de l'argent, 88 % ont indiqué qu'ils avaient encore beaucoup à apprendre sur la gestion des finances et 54 % ont affirmé qu'ils étaient bien meilleurs pour dépenser que pour épargner.

« C'est là que nous pouvons intervenir, ajoute M. Storsley. Nous offrons des ressources gratuites auxquelles tout le monde peut facilement accéder en ligne. Et dans toutes nos succursales, des conseillers sont prêts à aider les étudiants à gérer leurs finances pendant leurs études et à continuer à le faire après l'obtention de leur diplôme. »

Pour que vous puissiez commencer l'année scolaire du bon pied, RBC a également lancé un ensemble d'offres formidables pour la rentrée. Avec le forfait bancaire pour étudiants RBC 2023, les étudiants de niveau postsecondaire peuvent obtenir une valeur allant jusqu'à 275 $, dont 100 $ simplement pour l'ouverture d'un Forfait bancaire avantage RBC pour étudiant sans frais mensuels. Le forfait bancaire pour étudiant international RBC comprend également une offre spéciale pour cette clientèle.

Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris des conseils et des ressources, veuillez consulter la Plateforme Solutions RBC pour étudiants.

SONDAGE RBC 2023 SUR LE DEGRÉ DE PRÉPARATION FINANCIÈRE DES ÉTUDIANTS DE NIVEAU

POSTSECONDAIRE - QUELQUES DONNÉES

Divers résultats - comparaison sur 10 ans (2023 par rapport à 2013)

RÉPONSE 2023

2013 Vont vivre chez leurs parents pendant leurs études 47 %

36 % Tiennent pour acquis que les parents combleront leurs besoins

financiers 43 %

29 % Comptent sur les parents pour les aider à établir leurs objectifs

financiers 69 %

68 % Ont l'intention d'acheter une maison plus de cinq ans après

l'obtention de leur diplôme 43 %

25 % Ont l'intention de se marier plus de cinq ans après l'obtention

de leur diplôme 40 %

20 % Ont encore beaucoup à apprendre sur la gestion des finances 88 %

72 % Sont bien plus doués pour dépenser que pour épargner 54 %

50 % S'attendent à avoir une dette allant jusqu'à 20 000 $ à la fin de

leurs études 45 %

30 % Prévoient rembourser la totalité de leur dette étudiante en moins

de trois ans 59 %

39 %

SONDAGE RBC 2023 SUR LE DEGRÉ DE PRÉPARATION FINANCIÈRE DES ÉTUDIANTS DE NIVEAU

POSTSECONDAIRE - QUELQUES DONNÉES

Quelques résultats - Données nationales et régionales de 2023

RÉPONSE CAN C.-B. Alb. Sask./Man. Ont. Qc Prov. de l'Atl. Vont vivre chez leurs parents pendant leurs

études 47 % 45 % 55 % 47 % 46 % 52 % 32 % Tiennent pour acquis que les parents

combleront leurs besoins financiers 43 % 46 % 42 % 52 % 44 % 41 % 37 % Comptent sur les parents pour les aider à

établir leurs objectifs financiers 69 % 67 % 77 % 72 % 71 % 60 % 68 % Pour gérer leurs finances afin de subvenir à

leurs besoins durant l'année scolaire,

prévoient : Travailler à temps partiel pendant les

études 49 % 46 % 53 % 40 % 51 % 50 % 46 % Réduire les dépenses non

essentielles 47 % 54 % 42 % 39 % 43 % 52 % 57 % Préparer un budget et le

respecter 45 % 37 % 54 % 32 % 46 % 46 % 48 % Surveiller régulièrement les

dépenses 45 % 48 % 52 % 42 % 43 % 44 % 49 % Éviter soigneusement de contracter

des dettes 40 % 45 % 47 % 34 % 39 % 35 % 43 % Profiter au maximum des réductions

offertes aux étudiants là où ils font

leurs achats 40 % 47 % 42 % 30 % 44 % 32 % 34 % Payer en argent comptant ou par

carte de débit dans la mesure du

possible 25 % 32 % 23 % 19 % 28 % 18 % 30 % S'attendent à avoir une dette allant jusqu'à

20 000 $ à la fin de leurs études 45 % 40 % 41 % 50 % 48 % 46 % 43 % Prévoient rembourser la totalité de leur dette

étudiante en moins de trois ans 59 % 55 % 56 % 58 % 57 % 66 % 53 %

Outils et ressources de RBC sur la préparation financière à l'intention des parents et de leurs enfants

En plus de commencer tôt, il est également utile de tirer parti des outils appropriés à la bonne étape de la vie. RBC offre une gamme d'outils et de ressources que les parents devraient utiliser lorsqu'ils envisagent d'aider leurs enfants à gérer leur argent :

Parler ouvertement d'argent - Sachant que les étudiants de niveau postsecondaire disent que leurs parents sont leur principale source d'aide pour l'établissement de leurs objectifs financiers, il n'est jamais trop tôt pour commencer à parler d'argent. La participation d'un conseiller RBC à ces discussions peut fournir aux étudiants de précieux conseils et ressources, les aider à mieux gérer leur argent, à recourir efficacement au crédit et à comprendre l'importance de l'épargne et de l'investissement.

Sachant que les étudiants de niveau postsecondaire disent que leurs parents sont leur principale source d'aide pour l'établissement de leurs objectifs financiers, il n'est jamais trop tôt pour commencer à parler d'argent. La participation d'un conseiller RBC à ces discussions peut fournir aux étudiants de précieux conseils et ressources, les aider à mieux gérer leur argent, à recourir efficacement au crédit et à comprendre l'importance de l'épargne et de l'investissement. Enseigner des compétences pratiques en matière de gestion de l'argent dès le jeune âge - Mydoh (en anglais) de Projet Entreprise RBCx est une appli de gestion financière assortie d'une carte à puce (comprenant une carte prépayée Visa* numérique et physique) qui vise à aider les jeunes à faire des choix financiers judicieux nourrissant leurs passions, tout en offrant la possibilité d'une supervision parentale. Les enfants et les parents bénéficient de deux expériences différentes avec cette appli : les enfants acquièrent des aptitudes financières importantes dans l'économie numérique, et les parents peuvent les accompagner, leur virer des fonds instantanément, les guider ou simplement surveiller leurs activités. Grâce à l'appli Mon MyDoh, les enfants et les adolescents peuvent même concevoir une carte à puce personnalisée, leur permettant d'exprimer leur personnalité.

Mydoh (en anglais) de Projet Entreprise RBCx est une appli de gestion financière assortie d'une carte à puce (comprenant une carte prépayée Visa* numérique et physique) qui vise à aider les jeunes à faire des choix financiers judicieux nourrissant leurs passions, tout en offrant la possibilité d'une supervision parentale. Les enfants et les parents bénéficient de deux expériences différentes avec cette appli : les enfants acquièrent des aptitudes financières importantes dans l'économie numérique, et les parents peuvent les accompagner, leur virer des fonds instantanément, les guider ou simplement surveiller leurs activités. Grâce à l'appli Mon MyDoh, les enfants et les adolescents peuvent même concevoir une carte à puce personnalisée, leur permettant d'exprimer leur personnalité. Faire la part des choses - Les étudiants de niveau postsecondaire baignent dans l'information, parfois juste, mais également parfois trompeuse. Il est donc primordial qu'ils puissent séparer le bon grain de l'ivraie pour apprendre à dépenser, à épargner et à investir judicieusement. C'est pourquoi RBC s'est associée à l'Université McGill et au Globe and Mail pour offrir gratuitement un cours sur les fondements de la gestion financière afin d'aider les Canadiens à améliorer leurs connaissances et leurs aptitudes financières.

Les étudiants de niveau postsecondaire baignent dans l'information, parfois juste, mais également parfois trompeuse. Il est donc primordial qu'ils puissent séparer le bon grain de l'ivraie pour apprendre à dépenser, à épargner et à investir judicieusement. C'est pourquoi RBC s'est associée à l'Université McGill et au Globe and Mail pour offrir gratuitement un cours sur les fondements de la gestion financière afin d'aider les Canadiens à améliorer leurs connaissances et leurs aptitudes financières. Apprendre à investir - De plus en plus, les étudiants de niveau postsecondaire investissent pour atteindre des objectifs à court et à long terme, mais tout placement comporte des risques. Il importe donc d'apprendre à investir de manière éclairée. RBC Placements en Direct offre un compte fictif sans frais aux clients de RBC Banque en direct et de RBC Placements en Direct, une façon sans risque de mettre à l'épreuve des stratégies de placement et de passer des ordres d'achat et de vente - à l'aide d'une somme fictive de 100 000 $. De plus, le magazine Investisseur inspiré Négociation fournit des informations et des perspectives opportunes, de même que des guides utiles sur divers sujets dans l'Académie des placements.

De plus en plus, les étudiants de niveau postsecondaire investissent pour atteindre des objectifs à court et à long terme, mais tout placement comporte des risques. Il importe donc d'apprendre à investir de manière éclairée. RBC Placements en Direct offre un compte fictif sans frais aux clients de RBC Banque en direct et de RBC Placements en Direct, une façon sans risque de mettre à l'épreuve des stratégies de placement et de passer des ordres d'achat et de vente - à l'aide d'une somme fictive de 100 000 $. De plus, le magazine Investisseur inspiré Négociation fournit des informations et des perspectives opportunes, de même que des guides utiles sur divers sujets dans l'Académie des placements. Se préparer aux emplois de demain - Objectif avenir RBC offre une variété de programmes, d'outils et de ressources conçus pour aider les jeunes Canadiens à acquérir de nouvelles compétences, à élargir leur réseau, à acquérir une expérience professionnelle et à améliorer leur bien-être mental.

À propos du Sondage RBC 2023 sur le degré de préparation financière des étudiants de niveau postsecondaire

Le présent document fournit quelques-uns des résultats d'un sondage Ipsos Reid effectué entre le 29 juin et le 12 juillet 2023 pour le compte de RBC. Ce sondage a été réalisé en ligne auprès d'un échantillon de 1 000 Canadiens, étudiants de niveau postsecondaire âgés de 18 à 29 ans. Les données du sondage de 2013 ont été recueillies auprès de 1 107 étudiants âgés de 18 à 29 ans entre le 18 juin et le 2 juillet 2013. L'échantillon a été établi selon la méthode des quotas pondérés en fonction du sexe et de la région afin que sa composition reflète celle de la population du Canada selon les données du recensement. La précision des sondages en ligne Ipsos est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont considérés comme précis à +/- 3,3 points de pourcentage, 19 fois sur 20, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les étudiants canadiens avaient été interrogés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population. Tous les questionnaires et sondages peuvent être affectés par d'autres types d'erreurs, notamment au chapitre de la couverture et des mesures.

