La Fondation Asahi Glass présente les résultats de la 32e édition du « Questionnaire sur les problèmes environnementaux et la survie de l'humanité »





La Fondation Asahi Glass (président : Takuya Shimamura) mène une enquête annuelle auprès d'experts environnementaux du monde entier depuis 1992. Cette année, nous avons distribué le questionnaire dans 202 pays à travers le monde et avons reçu des réponses de 1 805 personnes dans 130 pays. Vous trouverez ci-dessous les principaux points des résultats du questionnaire de cette année. De plus amples détails sont disponibles dans le rapport du « 32e questionnaire annuel sur les problèmes environnementaux et la survie de l'humanité », ou en ligne sur le site web de la Fondation (https://www.af-info.or.jp/en/), à partir du 6 septembre, 2023 à 11h JST.

L'heure de l'Horloge de la fin du monde a reculé pendant trois années consécutives depuis 2021, indiquant 21h31 en 2023.

Compte tenu des heures sur l'Horloge du monde entier, l'heure a reculé de plus de 10 minutes par rapport à l'année dernière en Amérique du Sud, en Europe de l'Ouest et au Moyen-Orient, mais elle a avancé de plus de 20 minutes au Mexique, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, ainsi qu'en Europe de l'Est et dans l'ex-Union soviétique.

Le « changement climatique » est considéré comme étant le principal problème environnemental qui préoccupe les répondants partout dans le monde depuis 2011 et qui détermine l'heure de l'Horloge.

En ce qui concerne la transition vers une société décarbonée, les résultats ont montré un manque de progrès équivalent dans les catégories « Politiques et système juridique » et « Infrastructure sociale (fonds, ressources humaines, technologies et installations) » par rapport à la catégorie « Sensibilisation du public ».

Au sujet des grands problèmes du monde, la catégorie la plus fréquemment sélectionnée et considérée comme étant l'objectif le plus préoccupant pour les répondants est « 13. Action pour le climat », suivie de « 1. Zéro pauvreté » et de « 16. Paix, justice et institutions fortes. »

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

5 septembre 2023 à 22:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :