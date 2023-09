La Fondation Asahi Glass : enquête sur la sensibilisation du grand public aux questions environnementales (au Japon et dans 24 autres pays)





La Fondation Asahi Glass, présidée par Takuya Shimamura, a mené une enquête en ligne auprès de 13 500 personnes au Japon et dans 24 autres pays au total, avec 6 589 participants âgés de 18 à 24 ans et 6 911 participants âgés de 25 à 69 ans. Son objectif était d'évaluer la prise de conscience et l'action relatives aux questions environnementales.

Dans l'ensemble, les participants ont classé le « Changement climatique » comme le problème environnemental le plus urgent dans le pays ou la région où ils résident et ont exprimé leur inquiétude quant aux conditions météorologiques extrêmes. Viennent ensuite « Société, économie et environnement, politiques, mesures » et « Ressources en eau ».

Les participants ont choisi le Japon comme pays faisant des progrès en termes de sensibilisation du public et d'action sur les questions environnementales, suivi par les États-Unis et la Chine. Les raisons qui ont conduit à choisir le Japon étaient « les gens sont disciplinés » et « le pays possède une excellente technologie ».

En 2023, le niveau moyen perçu de réalisation des ODD dans tous les groupes d'âge était de 35,0 %. La moyenne des 25-69 ans était de 33,9 %, tandis que celle des 18-24 ans était de 41,1 %, légèrement supérieure à celle de la génération plus âgée.

Parmi les 17 ODD, « Zéro pauvreté » (1er), « Zéro faim » (2e) et « Bonne santé et bien-être » (3e) ont été sélectionnés comme les objectifs qui intéressaient le plus les participants dans leur vie quotidienne. « Action pour le climat » ne figure pas dans le top 3.

Les Objectifs de développement durable (ODD) qui, selon les participants, auront le plus haut niveau de réalisation d'ici 2030, sont « Zéro faim » (1er), « Bonne santé et bien-être » (2e) et « Zéro pauvreté » (3e). Les ODD qui, selon les participants, auraient le niveau de réalisation le plus bas, sont « Zéro pauvreté » (1er), « Inégalités réduites » (2e) et « Paix, justice et institutions fortes » (3e). Le pourcentage de personnes préoccupées par l'égalité et la paix était plus élevé que l'année dernière, peut-être en raison de l'influence du conflit russo-ukrainien.

Lors de l'affichage du temps de sensibilisation à la crise environnementale sur une horloge, de 0h01 à 12h00, les participants de toutes les tranches d'âge ont en moyenne 7h23, ce qui signifie « plutôt inquiet(-ète) ». Les 18-24 ans sont en moyenne légèrement inférieurs à 7h03, tandis que les 25-69 ans sont à 7h27, ce qui signifie qu'ils sont légèrement plus inquiets. L'heure moyenne donnée par les experts mondiaux de l'environnement est deux heures en avance sur le grand public, à 9h31, soit « extrêmement inquiet(-ète) ». Cependant, les experts et le grand public ont exprimé un sentiment de crise.

