Univar Solutions agrandit son territoire et son portefeuille de produits et améliore ses services dans l'est du Canada avec l'acquisition de FloChem Ltd.





Cette acquisition améliore les offres déjà vastes de distribution de produits chimiques en vrac de l'entreprise, ainsi que ses capacités opérationnelles et logistiques en vue de répondre aux besoins croissants des clients

DOWNERS GROVE, Ill. , 5 septembre 2023 /CNW/ - Univar Solutions Inc. (« Univar Solutions » ou « la Société »), un important fournisseur mondial de solutions pour les utilisateurs d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de FloChem Ltd. et de certaines de ses sociétés affiliées («?FloChem?»), un leader dans le secteur de la distribution de produits chimiques et des systèmes de distribution connexes dans l'Est du Canada. L'acquisition procure à Univar Solutions un accès à de nouveaux segments de marché, une meilleure position sur le marché pour ses produits clés les plus recherchés, ainsi que de nouvelles capacités de service.

FloChem est un distributeur de produits et de solutions chimiques de spécialité provenant de fabricants nord-américains, comme la soude caustique, l'acide chlorhydrique, l'acide phosphorique, le peroxyde d'hydrogène, l'eau de Javel et l'acide sulfurique. FloChem offre également un éventail de produits qui couvrent les domaines suivants : les désinfectants et les produits de nettoyage pour le traitement des eaux usées et de l'eau; les piscines et les spas; le mini-transport de vrac et les aliments et les boissons, pour ne nommer que ceux-là.

« En tant que chef de file dans le domaine des systèmes de distribution de produits chimiques, FloChem occupe une position unique au sein du marché canadien en vue d'étendre notre réseau de distribution de produits chimiques en vrac (BCD), tout en élargissant notre accès à certains produits et services industriels parmi les plus utilisés », a déclaré David Jukes, président et chef de la direction d'Univar Solutions. « Cette acquisition démontre que nous continuons de mettre l'accent sur notre stratégie de croissance et sur nos impératifs stratégiques afin de favoriser le succès d'Univar Solutions maintenant, mais aussi dans le futur. »

FloChem offre également une variété de services à valeur ajoutée, y compris des formules et mélanges spécialisés, des emballages personnalisés et des services de fret en vrac rendus possibles grâce à un parc privé de camions et de remorques-citernes.

« La réactivité, la fiabilité et la sécurité sont les valeurs qui caractérisent notre engagement envers nos clients et qui sont communes aux deux entreprises », a déclaré Jim Holcomb, président de la division des produits chimiques et des services d'Univar Solutions en Amérique du Nord. « L'ajout des services à valeur ajoutée de FloChem nous permet de continuer à mettre l'accent sur l'excellence du service et de nous ouvrir à plusieurs nouveaux marchés, en augmentant les capacités locales avec l'ajout de services de mini-transport de vrac, et en offrant une plus grande flexibilité pour gérer la logistique dans l'Est du Canada. »

« Nous sommes ravis de rejoindre un fournisseur mondial de premier plan de solutions qui cadre bien avec notre entreprise, nos valeurs et notre culture », a déclaré Terry Tucker, chef de la direction et président de FloChem. « Cet accord représente un grand pas vers une collaboration accrue avec nos clients et nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement dans l'objectif d'offrir des produits à valeur ajoutée, des initiatives orientées sur la recherche de solutions, ainsi que de nouveaux processus novateurs. »

Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est un important distributeur mondial d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés qui présente un portefeuille de premier plan des principaux producteurs du monde. Misant sur le plus grand parc de véhicules de transport privé du secteur et la plus grande équipe des ventes techniques de l'industrie, son savoir-faire logistique sans pareil, ses connaissances approfondies en matière de marché et de réglementation, sa formulation et son développement de recettes et ses outils numériques de pointe, l'entreprise est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à favoriser la croissance commune. Pour en savoir plus, visitez univarsolutions.com .

À propos de FloChem

FloChem est un chef de file du secteur de la distribution de produits chimiques et des systèmes de distribution connexes. Fondée en 1992, FloChem travaille en collaboration avec ses clients et ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement pour offrir des produits à valeur ajoutée, des initiatives axées sur la recherche de solutions, ainsi que de nouveaux processus novateurs. FloChem possède sa propre division de transport de marchandises dotée de chauffeurs formés à l'interne pour mieux répondre aux besoins des clients. Pour en savoir plus, visitez flochem.com .

Énoncés prospectifs et informations

La présente communication contient des « énoncés prospectifs » en vertu de la loi applicable concernant les éléments financiers et opérationnels relatifs aux activités de l'entreprise. Les énoncés prospectifs peuvent généralement se reconnaître à l'utilisation de mots tels que « croit », « s'attend à », « peut », « fera », « devrait », « pourrait », « cherche à », « a l'intention de », « planifie », « estime », « anticipe » ou d'autres termes comparables. Tous les énoncés prospectifs contenus dans la présente communication sont assortis de cette mise en garde.

Les énoncés prospectifs sont sujets à des risques et à des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre peuvent échapper au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les attentes ne se concrétisent pas ou qui pourraient autrement avoir une incidence importante et négative sur les activités de la Société, sa situation financière, ses résultats d'exploitation ou ses flux de trésorerie. Bien que les énoncés prospectifs soient basés sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, nous vous mettons en garde contre le fait que les renseignements prospectifs présentés dans la présente communication ne garantissent pas les événements ou résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont présentés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans la présente communication. Pour de plus amples informations sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société, veuillez consulter le rapport annuel le plus récent de la Société et d'autres rapports financiers, y compris les renseignements présentés sous la rubrique « Facteurs de risque ». Les énoncés prospectifs représentent le point de vue de la Société uniquement à la date de la présente communication et ne doivent pas être considérés comme les points de vue de la Société à une date ultérieure, et la Société n'est pas tenue, à moins que la loi ne l'exige expressément, de mettre à jour tout énoncé prospectif.

