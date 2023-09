ViAqua Therapeutics annonce un investissement de 8,25 millions de dollars mené par S2G Ventures pour développer des solutions à base d'ARN dans l'aquaculture





Le financement permettra à ViAqua de commercialiser son premier produit, d'investir dans la recherche et le développement pour de futurs produits et de prouver la capacité de la plateforme à fournir des solutions à base d'ARN à grande échelle.

HAÏFA, Israël, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- ViAqua Therapeutics , société de biotechnologie et développeur d'une plateforme de particules d'ARN administrées par voie orale pour promouvoir et améliorer la santé des animaux en aquaculture, a annoncé qu'elle avait conclu un cycle d'investissement de 8,25 millions de dollars US dirigé par S2G Ventures avec la participation de Rabo Ventures, The Trendlines Group Ltd., Agriline Limited, Nutreco, I-Lab Angels et Circle Investments LLC.

L'aquaculture est essentielle pour améliorer la sécurité alimentaire, fournir une source de nourriture saine et durable et protéger les stocks de poissons sauvages face à la demande croissante de protéines marines. Toutefois, la gestion des maladies est actuellement le principal problème auquel est confronté le secteur de l'aquaculture, avec un impact économique de plus de 8,5 milliards de dollars pour le seul secteur de la crevette, selon une analyse de Kontali.

Pour résoudre ce problème, ViAqua a mis au point une plateforme d'administration orale basée sur la biotechnologie pour l'administration ciblée de solutions à base d'ARN afin d'améliorer la résistance aux maladies en aquaculture.

« L'administration par voie orale est le Saint-Graal du développement sanitaire en aquaculture en raison de l'impossibilité de vacciner des crevettes individuelles et de sa capacité à réduire considérablement les coûts opérationnels de la gestion des maladies tout en améliorant les résultats », a déclaré Shai Ufaz, PDG de ViAqua. « Nous sommes ravis de mettre cette technologie sur le marché pour répondre au besoin de solutions abordables en matière de maladies dans l'aquaculture ».

Les crevettes, l'un des produits de la mer les plus consommés au monde, sont très sensibles aux maladies, car elles ne disposent pas d'un système immunitaire adaptatif. En outre, il n'existe actuellement aucun produit permettant de lutter contre les maladies des crevettes. Le premier produit de la société est un complément alimentaire destiné à renforcer la résistance des crevettes aux infections virales. L'application initiale vise le syndrome des taches blanches (WSSV), qui entraîne une perte annuelle d'environ 3 milliards de dollars et une réduction de 15 % de la production mondiale de crevettes. Cette solution apportera aux aquaculteurs la stabilité de production dont ils ont tant besoin, tout en leur permettant d'augmenter la production par exploitation sans accroître le risque de maladie.

« L'aquaculture est essentielle pour l'approvisionnement durable en protéines marines », a déclaré Kate Danaher, directrice générale du fonds dédié aux océans et aux produits de la mer de S2G Ventures. « La plateforme technologique de ViAqua permettra à l'entreprise d'aller au-delà du WSSV et de s'attaquer à de nombreuses autres maladies de l'aquaculture, alors que des technologies similaires sont encore loin d'arriver sur le marché ».

ViAqua fabrique ses gélules à l'aide de procédés industriels commerciaux et augmente sa production afin de lancer son premier produit sur le marché. En vue de commencer la production en Inde début 2024, la société a établi un partenariat commercial par le biais d'un accord de développement et de marketing conjoint avec Skretting, une société Nutreco, afin de mettre le produit sur le marché. Bien que ViAqua se concentre actuellement sur la production de crevettes, la technologie d'administration offre de nombreuses applications dans l'aquaculture et au-delà, que la société est impatiente d'explorer.

« Nous sommes vraiment enthousiasmés par le potentiel de la technologie de ViAqua et par la valeur qu'elle apporte à la planète et aux agriculteurs. Les maladies entraînent des taux de mortalité pouvant aller jusqu'à 50 %, ce qui fait que 25 à 30 % des élevages de crevettes font faillite chaque année. Cette situation est extrêmement improductive et nuit à de nombreux moyens de subsistance », a expliqué Shishir Sinha, directeur des investissements chez Rabo Ventures. « Gorjan Nikolik et Novel Sharma, spécialistes de l'aquaculture au sein de notre banque, ont été impressionnés par le potentiel d'impact de la solution apportée à un problème qui affecte le secteur depuis des décennies et qui peut faire une différence significative dans la vie des petits exploitants agricoles, qui représentent 80 % de l'offre ».

À propos de ViAqua Therapeutics

ViAqua a été créée pour répondre au besoin croissant d'une gestion efficace, spécifique et abordable des maladies en aquaculture. La prévention et le traitement des maladies constituent l'un des principaux défis à relever pour passer à une aquaculture durable. ViAqua développe une plateforme biotechnologique d'administration orale de solutions à base d'acides nucléiques afin de promouvoir la santé des espèces marines.

À propos de S2G Ventures :

S2G Ventures, l'équipe d'investissement direct de Builders Vision, s'associe à des entrepreneurs qui cherchent des solutions à certains des plus grands défis mondiaux dans les domaines de l'alimentation, de l'agriculture, des océans et de l'énergie propre. Nous fournissons des capitaux, du mentorat et des ressources à valeur ajoutée aux entreprises qui recherchent des solutions innovantes basées sur le marché et qui génèrent des retours positifs sur le plan social, environnemental et financier. Nous offrons à nos partenaires des solutions flexibles en matière de capital qui peuvent aller du financement de démarrage et de capital risque au financement de la dette et de l'infrastructure, en passant par les fonds propres de croissance. Pour plus d'informations sur S2G, rendez-vous sur s2gventures.com ou suivez-nous sur LinkedIn .

À propos de Rabo Ventures :

Rabo Ventures, qui fait partie de Rabobank, s'associe à des entreprises en phase de démarrage à travers la chaîne de valeur pour soutenir leurs ambitions de croissance et permettre les transitions vitales nécessaires dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture au niveau mondial. Nous investissons dans des équipes de gestion remarquables qui élaborent des solutions à des problèmes réels, en mettant l'accent sur l'innovation et la durabilité. Grâce à une présence dans 25 pays et plus de 100 spécialistes et chercheurs dédiés au secteur, Rabobank est le leader mondial des services bancaires pour l'alimentation et l'agriculture. Dans le cadre de la franchise d'investissement captive de Rabobank, Rabo Investments, nous tirons parti de la plateforme, des connaissances et du réseau de la banque pour vous aider à soutenir et à développer votre activité tout en accélérant les transitions importantes.

