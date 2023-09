James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM, prendra la parole au 24e Sommet financier de la Banque Scotia le 7 septembre





WINNIPEG, MB, le 5 sept. 2023 /CNW/ - James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM Inc. (TSX: IGM), participera à une discussion informelle au 24e Sommet financier de la Banque Scotia, le jeudi 7 septembre. Il prendra la parole à 12 h 35 (HE).

La webémission en direct sera accessible sur la page Événements et présentations de la section Investisseurs du site Web de la Financière IGM, et un enregistrement sera accessible durant les trois mois suivant l'événement.

À propos de la Société financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était approximativement de 264 milliards de dollars au 31 juillet 2022. Elle fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens et Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. Elle exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM fait partie du groupe d'entreprises de Power Corporation du Canada.

5 septembre 2023 à 12:00

