Des solutions solaires durables fournissent de l'eau pour la faune et le bétail en Arizona





MOBILE, Alabama, 5 septembre 2023 /CNW/ - TerrePower , division de BBB Industries , aide à fournir des solutions solaires durables en Arizona. La faune et le bétail qui vivent dans ces paysages secs et désertiques ont souvent du mal à trouver des sources naturelles d'eau.

En réponse à ce défi, un effort de collaboration entre les experts de la faune, les agents de protection de la nature et les éleveurs a vu le jour pour assurer la conservation des ressources naturelles et l'accès à l'eau, en particulier pendant les périodes caniculaires et de sécheresse.

Dans l'ensemble de l'État, l'énergie solaire est exploitée comme une solution durable pour fournir une bouée de sauvetage aux animaux comme les wapitis, les cerfs, les ours, les coyotes et les lynx roux. Des milliers de plans d'eau dans tout l'État, construits sur des terres privées et fédérales, aident ces animaux. Cependant, il a été difficile de répondre à la demande en eau des animaux avec ces plans d'eau.

Un organisme de conservation sans but lucratif, l'ADA (Arizona Deer Association), collabore avec d'autres organismes locaux et gouvernementaux pour tirer parti de l'énergie solaire afin d'assurer des ressources en eau pour la faune et le bétail, comme le bovin. Au fil des ans, l'ADA a mené des recherches sur d'importants projets potentiels visant à extraire de l'eau d'autres sources. Certains sites de puits dépendent de génératrices diesel, tandis que d'autres sont inactifs en raison du manque de sources d'énergie.

Conscient de la nécessité d'une solution de rechange écologique et à faible entretien aux combustibles fossiles, Jim Lawrence, directeur des projets de l'ADA, a exploré des solutions novatrices. Cela l'a conduit à Ontility. En tant que marque de solutions complètes pour le cycle de vie du solaire et de systèmes de stockage d'énergie sous TerrePower, division de BBB Industries, Ontility, avec ses panneaux solaires fabriqués de façon durable, correspond parfaitement aux objectifs de conservation de l'eau de l'ADA.

Les panneaux solaires photovoltaïques ont généralement une durée de vie de 25 à 30 ans. Leur réutilisation peut faire progresser l'économie circulaire tout en réduisant les émissions de carbone de 35 %, par rapport à la nouvelle production.

« Depuis des années, nous utilisons des panneaux fabriqués durablement pour convertir de vieux puits abandonnés ou des puits alimentés au moyen de génératrices diesel en puits à panneaux solaires. Le puits High Point sur le ranch O'Haco en était un, explique M. Lawrence. Avant sa conversion solaire, il était alimenté par une génératrice diesel. La première fois que j'ai visité ce site, il n'y avait pas d'herbe à moins de 50 verges du puits à cause du carburant diesel qui contaminait la zone. »

Le puits fournit maintenant de l'eau sur plus de 30 milles, ce qui profite au bétail et à la faune.

En 2021, M. Lawrence a reçu son premier lot de panneaux solaires, avec une commande totale de 810 panneaux à ce jour. Une récente commande de 120 panneaux en août réaffirme son engagement. Ces panneaux proviennent de l'installation de TerrePower à Sparta, au Tennessee, qui a atteint sa pleine capacité opérationnelle plus tôt cette année.

« Nous appliquons plus de 30 ans d'expérience en reconditionnement à nos panneaux solaires, a déclaré John Boyer, président de TerrePower. L'installation de Sparta est consacrée à la fabrication durable de panneaux solaires. Nous pouvons fabriquer plus de 100 000 panneaux de façon durable et nous allons rapidement prendre de l'expansion pour en faire beaucoup plus. »

En utilisant l'énergie solaire, non seulement l'ADA restaure les habitats, en plus, elle s'associe aux éleveurs de bétail pour réduire les coûts et la dépendance aux combustibles fossiles.

« Avec l'énergie solaire, tout le monde y gagne, a déclaré M. Lawrence. Les éleveurs peuvent se convertir à l'énergie solaire, et le tour est joué. Il y a très peu d'entretien à faire. Ils ne reçoivent pas de factures de carburant de 16 000 $ ou 18 000 $ tous les ans. »

L'utilisation de l'énergie solaire pour fournir de l'eau à des endroits éloignés peut être un avantage puisqu'il s'agit d'installations à faible entretien et rentables. L'ADA achète ces panneaux solaires avec des fonds provenant de collectes de fonds, de subventions et de dons.

« Lorsque vous aménagez un site avec l'énergie solaire, vous espérez ne pas avoir à y retourner pendant un certain temps, car beaucoup de ces endroits sont extrêmement éloignés, a expliqué M. Lawrence. Après avoir vu la façon dont ces panneaux ont été restaurés et expédiés, nous étions convaincus. Ils avaient l'air tout neufs. Nous étions très satisfaits de leur état. Jusqu'à présent, au cours des dernières années, nous avons eu un taux de réussite de 100 % avec ces modules fabriqués de manière durable. Nous sommes donc ravis. »

Pour en savoir plus sur TerrePower, rendez-vous au https://www.bbbind.com/terrepower .

