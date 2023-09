Le Future Minerals Forum (FMF) revient à Riyad, en janvier 2024, pour une troisième édition





RIYAD, Arabie saoudite, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le ministère saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales (MIM) a annoncé que la troisième édition du Future Minerals Forum (FMF) se tiendrait du 9 au 11 janvier 2024 au King Abdul Aziz International Conference Center à Riyad, en Arabie saoudite. Le Gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, sera le parrain de l'événement.

Le FMF est une plateforme essentielle pour la super-région, qui s'étend de l'Afrique à l'Asie occidentale et centrale. Cette conférence rassemble des chefs d'entreprise, des investisseurs, des décideurs politiques et des experts qui façonneront collectivement l'avenir du secteur des minéraux.

Dans la lignée des éditions précédentes du FMF, la troisième édition offrira une plongée en profondeur dans un large éventail de sujets et de questions critiques auxquels est confrontée l'industrie mondiale des minéraux, notamment les pratiques et les normes de durabilité, le développement de chaînes de valeur vertes et pérennes pour les minéraux et l'attraction d'investissements dans la super-région, l'intégration de la connaissance et de la technologie dans les opérations minières, et le rôle du secteur des minéraux dans le développement des économies et des sociétés locales.

« La troisième édition du FMF rappelle que le secteur des mines et des minéraux est un pilier essentiel de la Vision 2030 et qu'il joue un rôle crucial dans la transition mondiale vers l'énergie propre. Nous nous engageons à soutenir l'adoption de technologies pour une exploitation minière respectueuse de l'environnement et à favoriser les progrès mondiaux dans le secteur des minéraux, en particulier dans la super-région. Face aux défis du secteur, il est urgent d'élaborer une feuille de route et de répondre à la demande croissante de minéraux essentiels à la transition énergétique. Il est impératif de faciliter le dialogue et la collaboration entre les parties prenantes pour atteindre nos objectifs ambitieux en matière de transition énergétique », a déclaré le ministre de l'Industrie et des Ressources minérales, Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef.

La table ronde ministérielle, qui fait figure de pierre angulaire du forum annuel, se tiendra le 9 janvier et réunira les ministères responsables de l'exploitation minière du monde entier, ainsi que d'autres acteurs clés, dont des organisations non gouvernementales, pour débattre des questions urgentes auxquelles est confronté le secteur minier, ouvrant ainsi la voie à la coopération et à la collaboration internationales.

Parmi les réalisations importantes issues des éditions précédentes du FMF, on peut citer la signature de plus de 60 accords, y compris une importante coentreprise entre Ma'aden et le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF). Cette coentreprise est devenue Manara Minerals et offre des possibilités d'investissement dans des actifs miniers à l'échelle mondiale, tout en sécurisant des minéraux stratégiques essentiels au développement économique de l'Arabie saoudite et à la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

