AIT Worldwide Logistics accueille Chelsea Lamar comme vice-présidente chargée du développement durable au niveau mondial





AIT Worldwide Logistics, leader en matière de solutions pour la chaîne d'approvisionnement mondiale, a engagé Chelsea Lamar comme vice-présidente de la durabilité mondiale. À ce poste nouvellement créé, elle dirigera les initiatives de durabilité de l'entreprise, en renforçant l'engagement d'AIT en matière de responsabilité environnementale et de citoyenneté d'entreprise éthique, notamment pour atteindre son objectif d'atteindre le zéro émission nette d'ici 2035.

Mme Lamar est basée au nouveau siège mondial d'AIT à Itasca, Illinois, et rend compte au vice-président exécutif et DSI, Ray Fennelly. Ce dernier a déclaré que sa nomination soulignait l'engagement d'AIT à faire évoluer ses stratégies en matière d'environnement, de société et de gouvernance.

« Chelsea possède une expérience incroyable en matière d'amélioration de notre environnement grâce à la mise en place de programmes de développement durable de grande qualité », a ajouté M. Fennelly. « Son leadership permettra à AIT de faire des progrès importants vers ses propres objectifs de développement durable et ceux de ses clients.

Mme Lamar rejoint l'entreprise en ayant plus d'une douzaine d'années d'expérience dans l'élaboration et l'exécution de stratégies de développement durable. Dans ses précédentes fonctions, elle a mis en oeuvre des programmes pilotes sur les véhicules électriques et les carburants renouvelables, présenté des initiatives d'efficacité énergétique dans les écoles publiques de l'Illinois et lancé des programmes de développement durable sur plus de 200 sites, toutes choses qui ont permis d'économiser 3 millions de dollars en coûts énergétiques annuels.

« Je suis très heureuse de rejoindre AIT, une entreprise qui partage ma passion pour le développement durable », a déclaré Mme Lamar. « Le secteur de la logistique du transport vit une période passionnante, car il existe de nombreuses possibilités de collaboration tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Qu'il s'agisse de véhicules électriques, de carburants alternatifs ou de solutions technologiques, de l'optimisation des itinéraires et de l'utilisation de plateformes numériques pour une meilleure gestion des ressources, nous continuerons à mettre en oeuvre diverses stratégies pour parvenir à d'importantes réductions des émissions de carbone ».

M. Fennelly a déclaré que Mme Lamar allait « démarrer sur les chapeaux de roue » en examinant les initiatives actuelles d'AIT en matière de développement durable, en planifiant la prochaine phase du programme, en veillant à ce que l'entreprise soit sur la bonne voie pour atteindre son objectif de zéro émission nette en 2035, et en se réunissant avec les parties prenantes et les clients.

Devenue lauréate du Women in Smart Energy Award en 2022, Mme Lamar est diplômée de l'université d'État de l'Iowa en génie civil avec une spécialisation en environnement. Elle aime passer son temps libre en famille et avec ses amis et faire du bénévolat pour l'Illinois Green Alliance.

5 septembre 2023 à 11:05

