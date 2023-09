Bentley Systems annonce les finalistes des Going Digital Awards in Infrastructure 2023





Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq : BSY), l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures, a annoncé aujourd'hui les finalistes des Going Digital Awards in Infrastructure 2023. Le programme annuel de remise de prix récompense le travail extraordinaire des utilisateurs de logiciels Bentley qui font progresser la conception, la construction et l'exploitation d'infrastructures dans le monde entier. Douze jurés indépendants, représentant 12 catégories de prix, ont sélectionné les 36 finalistes parmi plus de 300 projets candidats soumis par 235 organisations de 51 pays.

Les représentants des organisations finalistes présenteront leurs projets à un panel de jurés indépendants, qui désigneront les lauréats, et rencontreront la presse internationale et des dirigeants du secteur lors de l'édition 2023 Year in Infrastructure et Going Digital Awards de l'événement, qui se tiendra au Marina Bay Sands à Singapour, les 11 et 12 octobre 2023. Consultez le SITE pour découvrir comment ces projets d'infrastructure extraordinaires tirent parti des avancées numériques pour obtenir des résultats sans précédent.

Chris Bradshaw, Chief Marketing Officer chez Bentley Systems, déclare : « Nous sommes ravis d'être de retour à Singapour pour présenter Passage au numérique les finalistes à nos utilisateurs, à ceux qui participent virtuellement, ainsi qu'à la presse et aux analystes invités à cette édition 2023 Year in Infrastructure et Going Digital Awards de l'événement. Ces projets sont le reflet de la façon dont les organisations ont amélioré leurs workflows en adoptant les technologies numériques pour maximiser la productivité et les économies de coûts. Je félicite les finalistes pour avoir fait progresser l'infrastructure intelligente en adoptant Bentley Infrastructure Cloud, la plateforme et les produits iTwin, ainsi que les applications Bentley Open. Je leur souhaite beaucoup de succès dans leurs futurs projets ».

Les finalistes de l'édition 2023 Going Digital Awards in Infrastructure sont :

Ponts et Tunnels

China Railway Changjiang Transportation Design Group Co., Ltd., Road & Bridge International Co., Ltd., Chongqing Expressway Group Co., Ltd. ? Application complète de la conception et de la construction numériques et intelligentes basées sur le BIM pour le grand pont de Liaozi, ville de Chongqing, Chine

? Application complète de la conception et de la construction numériques et intelligentes basées sur le BIM pour le grand pont de Liaozi, ville de Chongqing, Chine Collins Engineers, Inc. ? Jumeaux numériques et intelligence artificielle pour la réhabilitation du pont historique de Robert Street, Saint Paul, Minnesota, États-Unis

? Jumeaux numériques et intelligence artificielle pour la réhabilitation du pont historique de Robert Street, Saint Paul, Minnesota, États-Unis WSP Australia Pty Ltd. - Southern Program Alliance, Melbourne, Victoria, Australie

Construction

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten, Mobilis, Gemeente Amsterdam ? Bruggen en Straten Oranje Loper, Amsterdam, Hollande-Septentrionale, Pays-Bas

? Bruggen en Straten Oranje Loper, Amsterdam, Hollande-Septentrionale, Pays-Bas Laing O'Rourke ? Projet de nouveau stade d'Everton, Liverpool, Merseyside, Royaume-Uni

? Projet de nouveau stade d'Everton, Liverpool, Merseyside, Royaume-Uni Laing O'Rourke ? Projet de suppression de passages à niveau de Surrey Hills par SEPA, Melbourne, Victoria, Australie

Ingénierie d'entreprise

Arcadis ? RSAS ? Carstairs, Glasgow, Écosse, Royaume-Uni

? RSAS ? Carstairs, Glasgow, Écosse, Royaume-Uni Mott MacDonald ? Normalisation de la mise en oeuvre de programmes d'élimination du phosphore pour le secteur de l'eau du Royaume-Uni, Royaume-Uni

? Normalisation de la mise en oeuvre de programmes d'élimination du phosphore pour le secteur de l'eau du Royaume-Uni, Royaume-Uni Phocaz, Inc. ? Des actifs CAO vers le SIG ? Une mise à jour CLIP, Atlanta, Géorgie, États-Unis

Installations, Campus et Villes

Clarion Housing Group ? Jumeaux : créer un fil d'or à travers le patrimoine numérique, Londres, Royaume-Uni

? Jumeaux : créer un fil d'or à travers le patrimoine numérique, Londres, Royaume-Uni Autorité portuaire de Nouvelle-Galles du Sud ? Autorité portuaire de Nouvelle-Galles du Sud : Une étude de cas sur la transformation numérique, Nouvelle-Galles du Sud, Australie

? Autorité portuaire de Nouvelle-Galles du Sud : Une étude de cas sur la transformation numérique, Nouvelle-Galles du Sud, Australie vrame Consult GmbH ? Siemensstadt Square ? Campus jumeau numérique à Berlin, Berlin, Allemagne

Transformation et Production d'énergie

MCC Capital Engineering & Research Incorporation Limited ? Projet de construction d'une usine verte et numérique avec 2,7 millions de tonnes d'acier spécial de haute qualité à Linyi, Linyi, Shandong, Chine

? Projet de construction d'une usine verte et numérique avec 2,7 millions de tonnes d'acier spécial de haute qualité à Linyi, Linyi, Shandong, Chine Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd. ? Gestion numérique des actifs des projets hydroélectriques basée sur les jumeaux numériques, Liangshan, Yibin et Zhaotong, Sichuan et Yunnan, Chine

? Gestion numérique des actifs des projets hydroélectriques basée sur les jumeaux numériques, Liangshan, Yibin et Zhaotong, Sichuan et Yunnan, Chine Shenyang Aluminum & Magnesium Engineering & Research Institute Co., Ltd. ? Projet d'application de jumeau numérique en production d'aluminium par électrolyse de Chinalco China Resources, Lvliang, Shanxi, Chine

Réseaux ferroviaires et Transports

AECOM Perunding Sdn Bhd ? Système de transport rapide ? Johor Bahru ? à Singapour, Malaisie et Singapour

? Système de transport rapide ? Johor Bahru ? à Singapour, Malaisie et Singapour IDOM ? Phase d'ingénierie de la valeur pour le concept détaillé et la supervision du projet Rail Baltica, Estonie, Lettonie, Lituanie

? Phase d'ingénierie de la valeur pour le concept détaillé et la supervision du projet Rail Baltica, Estonie, Lettonie, Lituanie Italferr S.p.A. ? Nouvelle ligne à grande vitesse Salerne ? Reggio de Calabre, Battipaglia, Campanie, Italie

Routes et autoroutes

Atkins ? Projet de tunnels sur l'interstate 70 entre Floyd Hill et Veterans Memorial, Idaho Springs, Colorado, États-Unis

? Projet de tunnels sur l'interstate 70 entre Floyd Hill et Veterans Memorial, Idaho Springs, Colorado, États-Unis Hunan Provincial Communications Planning, Survey & Design Institute Co. Ltd . ? Autoroute Hengyang-Yongzhou dans la province du Hunan, Hengyang et Yongzhou, Hunan, Chine

. ? Autoroute Hengyang-Yongzhou dans la province du Hunan, Hengyang et Yongzhou, Hunan, Chine SMEC South Africa - Échangeur Montrose sur la N4, Mbombela, Mpumalanga, Afrique du Sud

Ingénierie structurelle

Hyundai Engineering - Conception automatisée de structures civiles et architecturales avec STAAD API, Séoul, Corée du Sud

- Conception automatisée de structures civiles et architecturales avec STAAD API, Séoul, Corée du Sud L&T Construction ? Construction d'une usine de traitement des eaux usées de 318 millions de litres par jour (70 millions de gallons par jour) près du Coronation Pillar, New Delhi, Inde

? Construction d'une usine de traitement des eaux usées de 318 millions de litres par jour (70 millions de gallons par jour) près du Coronation Pillar, New Delhi, Inde RISE Structural Design, Inc. ? Ligne de métro de Dhaka 1, Dhaka, Bangladesh

Modélisation et Analyse de la subsurface

Arcadis ? South Dock Bridge, Londres, Royaume-Uni

? South Dock Bridge, Londres, Royaume-Uni OceanaGold ? Validation des outils de gestion numérique pour l'installation de stockage des résidus de Waihi d'OceanaGold, Waihi, Waikato, Nouvelle-Zélande

? Validation des outils de gestion numérique pour l'installation de stockage des résidus de Waihi d'OceanaGold, Waihi, Waikato, Nouvelle-Zélande Quick und Kollegen GmbH - Deutsche Bahn Neubaustrecke Gelnhausen ? Fulda, Gelnhausen, Hesse, Allemagne

Géométrage et Surveillance des actifs

Avineon India P Ltd. ? Mise à disposition de services pour la génération de modèles CityGML de Kowloon Est pour le Département des Terres, Hong Kong SAR, Chine

? Mise à disposition de services pour la génération de modèles CityGML de Kowloon Est pour le Département des Terres, Hong Kong SAR, Chine Italferr S.p.A. ? Jumeau numérique pour la surveillance structurelle de la basilique Saint-Pierre, Cité du Vatican

? Jumeau numérique pour la surveillance structurelle de la basilique Saint-Pierre, Cité du Vatican UAB IT logika (DRONETEAM) ? DBOX M2, Vilnius, Lituanie

Transmission et Distribution

Elia ? Transformation numérique et iTwins connectés dans la conception de sous-stations intelligentes, Bruxelles, Belgique

? Transformation numérique et iTwins connectés dans la conception de sous-stations intelligentes, Bruxelles, Belgique PowerChina Hubei Electric Engineering Co., Ltd. ? Application numérique de cycle de vie complet pour un projet de sous-station électrique de 500 kV à Xianning Chibi, Xianning, Hubei, Chine

? Application numérique de cycle de vie complet pour un projet de sous-station électrique de 500 kV à Xianning Chibi, Xianning, Hubei, Chine Qinghai Kexin Electric Power Design Institute Co., Ltd. ? Projet de transmission et de transformation électrique de 110 kV à Deerwen, préfecture autonome tibétaine de Guoluo, province de Qinghai, comté de Gande, préfecture autonome tibétaine de Guoluo, Qinghai, Chine

Gestion des eaux et des eaux usées

Geoinfo Services ? Système d'approvisionnement en eau potable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les économies émergentes, Ayodhya, Uttar Pradesh, Inde

? Système d'approvisionnement en eau potable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les économies émergentes, Ayodhya, Uttar Pradesh, Inde L&T Construction ? Projet d'alimentation en eau multi-villages de Rajghat, Ashok Nagar et Guna, Madhya Pradesh, Inde

? Projet d'alimentation en eau multi-villages de Rajghat, Ashok Nagar et Guna, Madhya Pradesh, Inde Project Controls CUBE LLC ? Projet EchoWater, Sacramento, Californie, États-Unis

Pour en savoir plus sur les finalistes, rendez-vous sur notre site Internet via ce lien.

Les finalistes des Going Digital Awards in Infrastructure 2023.

##

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq : BSY) est l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures. Nous fournissons des logiciels innovants pour faire progresser l'infrastructure mondiale ? en soutenant à la fois l'économie mondiale et l'environnement. Nos solutions logicielles de pointe sont utilisées par des professionnels et des organisations de toutes tailles pour la conception, la construction et l'exploitation de routes et de ponts, de chemins de fer et de transports, de réseaux d'eau et d'eaux usées, de travaux publics et de services de distribution, de bâtiments et de campus, de mines et d'installations industrielles. Nos offres, liées à la plateforme Powered by iTwin pour les jumeaux numériques d'infrastructure, comprennent MicroStation et les applications Bentley Open pour la modélisation et la simulation, les logiciels de Seequent pour les professionnels de la géo-ingénierie, et Bentley Infrastructure Cloud, qui comprend ProjectWise pour la réalisation de projets, SYNCHRO pour la gestion de la construction, et AssetWise pour l'exploitation des actifs. Les 5 000 collègues de Bentley Systems génèrent des revenus annuels de plus d'1 milliard de dollars dans 194 pays.

www.bentley.com

Contact presse : [email protected]

© 2023 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, le logo Bentley, Bentley Infrastructure Cloud, Bentley Open, AssetWise, iTwin, LumenRT, MicroStation, ProjectWise, Seequent et SYNCHRO sont des marques déposées ou non déposées, ou des marques de services de Bentley Systems, Incorporated ou d'une de ses filiales à part entière directe ou indirecte. Les autres appellations et noms de produits sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

5 septembre 2023 à 09:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :