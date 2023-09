LILYSILK rend hommage à la Journée internationale de la charité : 1 500 masques pour les yeux remis à la National Breast Cancer Foundation





NEW YORK, 5 septembre 2023 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale de la charité, qui a lieu le 5 septembre, LILYSILK, la marque de soie la plus connue au monde, dont la mission est d'inspirer les gens à vivre une vie meilleure et durable, est fière d'annoncer qu'elle continue à soutenir la National Breast Cancer Foundation, Inc. MD (NBCF) pour promouvoir la sensibilisation au cancer du sein.

Cette année, LILYSILK fait don de 1 500 masques pour les yeux Ideal Silk pour soutenir la mission de la NBCF. Ces masques seront utilisés dans les trousses HOPE de la NBCF, une expression tangible de l'espoir, offrant réconfort et encouragements aux femmes qui suivent un traitement contre le cancer du sein. Cette somme fait suite au don de 5 000 $ versé l'an dernier à la NBCF, qui a aidé l'organisme de bienfaisance et Helping Women NowMD à offrir de l'aide et de l'espoir aux personnes touchées par le cancer du sein au moyen de programmes et de services essentiels qui sauvent des vies.

Les contributions de LILYSILK à la National Breast Cancer Foundation s'harmonisent avec l'effort mondial visant à soutenir des causes caritatives et à améliorer le bien-être des personnes dans le monde entier. Les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies couvrent un cadre complet de développement durable, y compris l'Objectif 3 : Bonne santé et bien-être. En soutenant la sensibilisation au cancer du sein et en offrant du réconfort aux femmes sous traitement, le don de LILYSILK contribue à l'atteinte de cet ODD, favorisant la santé et le bien-être des personnes touchées par le cancer du sein.

La Journée internationale de la charité, reconnue par les Nations Unies, vise à sensibiliser et à mobiliser les individus et les organisations pour contribuer au mieux-être de la société. LILYSILK est honorée de poursuivre son engagement envers la philanthropie et son partenariat avec la NBCF pour la deuxième année consécutive.

Le don à la NBCF pour marquer la Journée internationale de la charité coïncide avec les célébrations du 13e anniversaire de LILYSILK. Alors que la marque de soie célèbre ce jalon avec une campagne spéciale depuis le 8 août, David Wang, chef de la direction de LILYSILK, a réaffirmé l'engagement de la marque à avoir un impact positif sur la vie des personnes et sur l'environnement.

« Tout au long de notre parcours, LILYSILK a toujours reconnu que notre croissance est étroitement liée au soutien et à la confiance que nous recevons de la société », a déclaré M. Wang. « Notre engagement inébranlable à prendre soin les uns des autres et de la planète est au coeur de LILYSILK. C'est cette force motrice qui alimente notre détermination à redonner à la communauté et à assumer notre responsabilité sociale d'entreprise. Ensemble, nous pouvons vraiment changer les choses. »

