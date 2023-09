AMCO PRODUCE SELECTIONNE LA SOLUTION D'ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE DEL DE SOLLUM TECHNOLOGIES





Depuis plus de 40 ans, AMCO Produce est un chef de file de la culture de produits frais en raison de ses exigences élevées à tous les niveaux, de la culture à la distribution. S'efforçant d'améliorer continuellement ses activités, AMCO remplacera ses luminaires HPS par la solution d'éclairage dynamique DEL de Sollum® dans sa zone de propagation et dans un espace nouvellement converti à la production de fraises.

Basé à Leamington, en Ontario, AMCO fournit une grande variété de fruits et de légumes frais tout au long de l'année. Pour faire face aux hivers rigoureux et répondre aux besoins d'une gamme variée de cultures ? y compris les tomates, les poivrons, les concombres et maintenant les fraises ? AMCO s'appuie sur la technologie de serre la plus avant-gardiste qui soit. Avec la solution d'éclairage dynamique DEL de Sollum, le président d'AMCO, Fausto Amicone, cherche à poursuivre le développement de ses opérations commerciales en menant une révolution dans sa stratégie d'éclairage.

« Sur le plan de la propagation, répondre aux besoins en éclairage de chaque culture nécessiterait l'achat de plusieurs modèles de luminaires », souligne Amicone. « Avec la solution de Sollum, nous disposons de toutes les fonctionnalités dont nous avons besoin dans une solution d'éclairage unique et entièrement programmable, qui permet un nombre illimité de zones d'éclairage, chacune éclairée par une recette lumineuse adaptée aux besoins de chaque culture. Nous pouvons ajouter ou éliminer des cultures en fonction de nos besoins sans acheter de matériel ou de logiciel supplémentaire. Nous sommes convaincus que la solution d'éclairage de Sollum répond parfaitement aux objectifs commerciaux d'AMCO. »

« La capacité de gestion multizone de la solution d'éclairage dynamique de Sollum répond aux besoins de différentes cultures, mais permet aussi de s'adapter à leurs différents stades de croissance, à tout moment », a ajouté Louis Brun, cofondateur et PDG de Sollum Technologies. « Et tout cela est géré depuis n'importe quel ordinateur ou appareil mobile grâce à notre plateforme Le Soleil à votre ServiceMC. La plateforme surveille les luminaires 24/7 et fournit des données afin d'effectuer une maintenance préventive et ainsi assurer une performance optimale. Cela dit, nous accompagnons également les producteurs non seulement pendant la phase d'installation, mais aussi tout au long de l'année. Le soutien éclairé de notre équipe d'agronomes, d'ingénieurs et de techniciens sur place ou à distance fournit explications, formations et recommandations, et l'équipe répond aux questions au fur et à mesure que les producteurs progressent avec notre solution. »

AMCO joint les rangs des nombreux producteurs de Leamington ? la capitale canadienne de la serriculture ? qui ont adopté les luminaires Sollum. La solution d'éclairage dynamique DEL de Sollum a également fait parler d'elle en Europe, et au sud de la frontière, aux États-Unis, car de plus en plus d'acteurs de l'industrie serricole constatent les nombreux avantages d'un éclairage intelligent DEL entièrement dynamique.

À propos de Sollum Technologies

Sollum Technologies propose la seule solution d'éclairage DEL 100 % dynamique qui module le spectre complet de la lumière naturelle du Soleil afin d'éclairer des environnements fermés tels que des serres, des centres de recherche et des laboratoires. La solution clé en main primée de Sollum® se compose de luminaires alimentés par l'internet des objets et l'IA, qui sont contrôlés par la plateforme infonuagique le Soleil à votre ServiceMC exclusive à Sollum. La solution unique de Sollum est une technologie propre entièrement évolutive qui s'adapte aux besoins d'affaires ainsi que la gestion de l'éclairage multizone, chaque zone bénéficiant de la gradation automatique d'un nombre illimité de recettes de lumière. C'est pourquoi notre solution offre une valeur inégalée sur le plan des économies d'énergie et, en plus pour les serriculteurs, une productivité accrue et une qualité supérieure des produits.

Fondée en 2015, l'entreprise est basée à Montréal (Québec, Canada), où sont concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication. Pour plus d'informations, rendez-vous sur sollum.tech.

©2023 Sollum Technologies. Tous droits réservés. Le Soleil à votre Service, Connectés à la nature, SF-ONE, SF-PRO, SF-MAX et le logo Sollum sont des marques enregistrées ou de commerce de Sollum Technologies.

5 septembre 2023 à 06:05

