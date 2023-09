Tyre Recycling Solutions signe un protocole d'accord avec la société sud-coréenne LD Carbon





Des similitudes technologiques notables entre la technologie sud-coréenne de noir de carbone durable brevetée par LDC et la technologie suisse de broyage à jet d'eau unique de TRS incitent les deux acteurs à signer un protocole d'accord pour une première usine de traitement de poudres de caoutchouc TyreXoltm détenue en commun en Corée du Sud, avec l'ambition d'étendre cette relation au continent asiatique.

PREVERENGES, Switzerland and SEOUL, South Korea, 5er septembre 2023 /PRNewswire/ -- LD Carbon, société de traitement des déchets et de recyclage des matières premières respectueuse de l'environnement qui a développé une technologie de pyrolyse propriétaire, et TRS, développeur et intégrateur de technologies d'économie circulaire qui proposent des solutions globales pour fabriquer des produits durables de haute performance à partir de pneus en fin de vie, ont annoncé avoir signé un protocole d'accord pour la création d'une première usine de production des poudres de caoutchouc TyreXoltm de TRS provenant du procédé TRS Water Pulsetm. Le reste des pneus en fin de vie après la production de TyreXoltm sera utilisé par LDC pour produire de l'huile de pyrolyse de pneu (« TPO ») et du noir de carbone récupéré de haute qualité (« rCB ») dont la qualité a déjà passé les tests d'assurance de divers fabricants de pneus mondiaux pour des utilisations commerciales.

Ce nouveau projet permettra aux partenaires de tirer parti d'importantes synergies techniques et commerciales et, pour TRS, d'augmenter la capacité de production afin de répondre à la demande pressante des clients de TRS en Asie. Dans un premier temps, l'usine traitera 25 kt/an de pneus en fin de vie, produisant un volume de 5 kt/an de poudre TyreXol Water Pulsetm, qui a déjà passé les tests d'assurance qualité des clients finaux mondiaux tels que les fabricants de pneus, qui accélèrent les utilisations commerciales de la poudre TyreXol Water Pulsetm.

« Nous avons passé au crible de nombreuses entreprises au niveau mondial qui pourraient améliorer notre gamme de produits et différencier davantage la valeur d'usage que nous apportons aux fabricants de pneus. Nous sommes ravis de collaborer avec TRS. Non seulement nos technologies sont complémentaires, mais TRS a une connaissance approfondie du marché et nous partageons les mêmes valeurs éthiques et professionnelles », a déclaré Seong-Mun Baek, PDG et cofondateur de LDC.

Staffan Ahlgren, PDG et cofondateur de TRS, a commenté : « Cette collaboration est très importante pour la mise au point de nouvelles solutions circulaires réelles pour les industries du pneu et du caoutchouc. Elle est le fruit de plusieurs mois de discussions qui nous ont permis de nouer un profond respect mutuel. Elle constituera une étape accélérée qui nous permettra de fournir des clients asiatiques au niveau régional et de nous concentrer en priorité sur nos technologies de jet d'eau. »

