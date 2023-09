Rio Tinto nomme un nouveau chef de la direction pour son groupe Aluminium





Rio Tinto a nommé Jérôme Pécresse à la tête de son groupe Aluminium, succédant à Ivan Vella. Jérôme, qui était jusqu'à récemment président directeur général de General Electric (GE) Énergies Renouvelables, se joindra à Rio Tinto le 23 octobre 2023.

Jérôme est un citoyen français avec plus de 30 ans d'expérience dans le monde des affaires, y compris des rôles de direction dans des entreprises mondiales dans les domaines de l'exploitation minière et de l'énergie. Il a rejoint GE en 2015, lorsque GE a réalisé l'acquisition des activités Énergie d'Alstom, en tant que président directeur général de GE Énergies Renouvelables. Avec 40 000 employés dans le monde, GE Énergies renouvelables détient le plus vaste portefeuille d'équipement, de projets et de services de l'industrie dans les domaines de l'énergie hydroélectrique, de l'énergie solaire et du stockage, de l'énergie éolienne côtière et marine, et des réseaux électriques. Chez Alstom, Jérôme avait également dirigé les activités de l'entreprise dans le domaine des énergies renouvelables.

Avant de rejoindre Alstom en 2011, Jérôme a passé 13 ans dans l'industrie minière et du traitement des minéraux au sein d'Imerys, un producteur mondial de minéraux industriels basé à Paris, où il a occupé différents postes, dont celui de directeur général délégué. Jérôme a commencé sa carrière chez Crédit Suisse First Boston et est diplômé de l'École polytechnique et de l'École nationale des ponts et chaussées.

Le chef de la direction de Rio Tinto, Jakob Stausholm, a déclaré : « Jérôme apporte une riche expérience dans les domaines des énergies renouvelables, de l'exploitation minière, du développement commercial et de la stratégie, idéale pour façonner un avenir faible en carbone pour notre groupe Aluminium, qui est un leader du secteur. J'ai hâte d'accueillir Jérôme chez Rio Tinto et je sais qu'il apportera une grande contribution à notre entreprise à ce moment critique pour notre secteur.

Jérôme Pécresse a affirmé : « Je suis ravi de rejoindre Rio Tinto pour continuer à construire un producteur global d'aluminium plus fort et plus durable, avec nos équipes partout dans le monde. Nous avons un rôle clé à jouer dans la mise en oeuvre de la stratégie de Rio Tinto et dans la production des matériaux nécessaires dans un monde à faibles émissions de carbone.

« Je suis également heureux de m'installer au Québec, une communauté qui m'est chère et avec laquelle j'entretiens des liens de longue date. »

5 septembre 2023 à 02:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :