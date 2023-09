La conférence 2023 sur le développement écologique, à faible émission de carbone et de haute qualité s'achève sur des résultats fructueux





YANTAI, Chine, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 30 août, la conférence 2023 sur le développement écologique, à faible émission de carbone et de haute qualité s'est achevée sur des résultats fructueux.

Avant l'ouverture de la conférence, Shandong a mis en place un comité de consultation sur les décisions afin de faciliter la prise de décision du comité provincial du PCC et du gouvernement provincial. Au cours de la conférence, une exposition sur les réalisations en matière de développement vert, à faible émission de carbone et de haute qualité a été organisée. L'institut de recherche du ministère du commerce a publié un rapport sur le développement du commerce vert en Chine, et la conférence a publié des rapports tels que le rapport sur le développement de l'énergie éolienne et photovoltaïque en mer, la liste des 100 premières entreprises chinoises spécialisées dans les énergies propres et le livre blanc sur le développement de l'industrie des énergies propres en Chine, qui ont constitué une référence précieuse pour les domaines et les industries concernés, leur permettant d'obtenir des informations importantes et d'établir des normes de développement de haute qualité.

Au cours de l'événement, un total de 3 121 projets de coopération ont été promus pour un investissement total de 4,63 billions de yuans, et 70 projets d'une valeur de 132,4 milliards de yuans ont été signés, couvrant des domaines clés tels que les grandes industries, les infrastructures, le soutien aux plateformes, les moyens de subsistance sociaux et la protection de l'environnement écologique, selon le bureau d'information du gouvernement populaire de Yantai.

L'événement a également établi une plateforme pour élargir les échanges et la coopération sur le développement écologique, à faible teneur en carbone et de haute qualité. Outre les présentations de projets clés et les activités de signature centralisées, des activités de promotion et de négociation commerciale ont également été organisées pour remplacer les anciens moteurs de croissance par de nouveaux, afin de répondre aux demandes du marché et d'approfondir la coopération pragmatique.

