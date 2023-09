Jamais deux sans trois : Hisense étend son partenariat stratégique avec l'UEFA pour sponsoriser l'EURO 2024





BERLIN, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La société mondiale d'électronique grand public et d'électroménager Hisense a annoncé qu'elle avait signé en tant que sponsor mondial de l'EURO de l'UEFA 2024tm. Il s'agira du troisième EURO de l'UEFA consécutif que Hisense sponsorisera après avoir été partenaire des deux éditions précédentes et un sponsoring réussi de la Coupe du Monde de la FIFA 2022tm. Dans le cadre de l'accord, Hisense obtiendra également les droits de sponsoring pour les qualifications européennes de l'UEFA en 2023-24 et 2025-26, les finales de l'UEFA Nations League en 2025, l'EURO U21 de l'UEFA 2025, Finalissima 2024, et UEFA Futsal 2026.

Guy-Laurent Epstein, directeur marketing de l'UEFA, a apprécié que Hisense prolonge leur partenariat et a commenté : « Je suis ravi que Hisense renouvelle son engagement envers le football européen en tant que partenaire officiel de l'EURO de l'UEFA 2024tm, qui sera le troisième EURO consécutif ensemble. Leurs technologies continuent de contribuer à rendre le football plus accessible et plus agréable pour les fans du monde entier. »

Le marketing sportif reste un élément clé de la croissance mondiale de Hisense et de la reconnaissance de la marque dans le monde entier. La notoriété de la marque Hisense à l'étranger a presque doublé au cours des cinq dernières années.

À l'annonce du prochain parrainage de l'EURO de l'UEFA 2024tm, Fisher Yu, président de Hisense Group Holdings Co, Ltd, a également fait remarquer lors d'une discours à l'IFA 2023, qu'Hisense est en mesure de se connecter avec les consommateurs du monde entier grâce à nos parrainages sportifs, ce qui constitue un excellent moyen de renforcer la confiance dans notre marque. Pour poursuivre la construction de la marque à l'échelle mondiale, Hisense offrira aux fans du monde entier une expérience de visionnage inégalée de l'EURO de l'UEFA 2024tm grâce à sa technologie de pointe en matière de qualité d'image.

De la télévision laser à économie d'énergie aux initiatives mondiales de protection de l'environnement, Hisense investit dans l'innovation et fournit des produits plus écologiques aux consommateurs pour des scénarios de vie plus sains.

Au fil des années, Hisense a toujours cherché à établir des liens étroits avec les consommateurs du monde entier, où qu'ils vivent et quelle que soit la langue qu'ils parlent, afin de mieux comprendre et de répondre aux besoins individuels des utilisateurs et d'améliorer la qualité et l'expérience de la vie quotidienne.

