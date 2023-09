Panasonic collabore avec Hannah Cockroft, 7 fois championne paralympique, pour les Jeux paralympiques de Paris 2024





Pour marquer le compte à rebours avant les Jeux paralympiques de Paris 2024, Panasonic, partenaire mondial des Jeux olympiques et paralympiques, s'associe à Hannah Cockroft, 7 fois championne paralympique et 12 fois championne du monde de course en fauteuil roulant de l'équipe d'Angleterre, pour promouvoir la durabilité de l'environnement à l'échelle mondiale.

Panasonic s'est engagée depuis sa création à apporter une contribution positive au monde et à la société. La société s'est fixé des objectifs ambitieux pour créer un impact positif sur la durabilité environnementale dans le cadre de son initiative Panasonic GREEN IMPACT. Hannah se joindra à l'équipe Panasonic en tant qu'ambassadrice axée sur la durabilité et l'inclusion, tout en recevant le soutien de l'entreprise dans son parcours vers ses quatrièmes Jeux paralympiques.

Après avoir commencé la course en fauteuil roulant lors d'une journée des talents à l'université de Loughborough en octobre 2007, Hannah s'est frayé un chemin jusqu'au statut de légende. Considérée comme l'une des athlètes paralympiques les plus performantes de ces dernières années, Hannah est impatiente de continuer à inspirer les gens du monde entier à adhérer au mouvement paralympique et à célébrer l'inclusion.

Au-delà de ses formidables performances sportives, Hannah a fait partie des plus de 50 athlètes olympiques et paralympiques de Tokyo, issus de 35 pays différents, qui ont participé à la campagne Athlètes du monde, qui a interpellé les dirigeants mondiaux sur le besoin urgent d'une action ambitieuse en faveur du climat.

Elle se sert également de sa plateforme pour faire la différence sur des questions qui dépassent le cadre du sport, en travaillant par exemple avec les fédérations pour réduire l'utilisation des plastiques à usage unique. Panasonic a hâte de travailler avec elle sur des projets et des initiatives similaires qui incarnent les valeurs fondamentales de Panasonic, à savoir la contribution à la société, la coopération et l'esprit d'équipe, ainsi qu'un inlassable dévouement au progrès.

Hannah Cockroft a déclaré : « Je suis particulièrement fière que Panasonic me soutienne alors que je m'apprête à participer aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Ce soutien et le fait d'être présentée à un public plus large m'aideront à conserver ma position d'athlète la plus performante et me permettront à mon tour de défendre la nécessité d'une action contre le changement climatique, ainsi qu'une plus grande inclusivité à plus grande échelle. »

Panasonic : le champion des champions

Panasonic se félicite de soutenir les mouvements olympiques et paralympiques et leurs athlètes depuis, près de quatre décennies. Différents athlètes de renommée internationale ont fait partie de la famille élargie de l'équipe Panasonic. Ces athlètes ont à coeur de faire tomber les barrières, d'améliorer les communautés et d'attirer l'attention sur des questions importantes telles que la durabilité, la diversité et l'inclusion, et Hannah ne fait pas exception à la règle.

Junichi Suzuki, président-directeur général de Panasonic Europe B.V., commente : « L'accent que porte Hannah sur le changement sociétal, notamment en tant que mécène et ambassadrice de plusieurs organisations caritatives qui lui permettent d'encourager les autres à devenir actifs, ainsi que sa participation aux initiatives de durabilité, incarnent l'esprit de la Team Panasonic.

Nous sommes fiers de l'accueillir dans la famille Team Panasonic et qu'elle fasse partie de notre équipe pour mettre en lumière les initiatives mondiales en matière de changement climatique et les innovations qui s'attaquent aux problèmes environnementaux les plus urgents dans le monde. »

Pour plus d'informations sur la vision GREEN IMPACT de Panasonic, visitez : https://www.panasonic.com/uk/corporate/sustainability.html

Pour obtenir plus d'informations sur Panasonic en tant que partenaire mondial des Jeux olympiques et paralympiques, visitez le site : Site officiel des Jeux olympiques et paralympiques de Panasonic | Panasonic Holdings

À propos du Groupe Panasonic

Fondé en 1918, et aujourd'hui leader mondial dans le développement de technologies et de solutions innovantes pour des applications très variées dans les secteurs de l'électronique grand public, de l'habitat, de l'automobile, de l'industrie, des communications et de l'énergie dans le monde entier, le Groupe Panasonic est passé à un système de société opérationnelle le 1er avril 2022, Panasonic Holdings Corporation faisant office de société holding et huit entreprises étant positionnées sous son égide. Le groupe a déclaré un chiffre d'affaires net consolidé de 8 378,9 milliards de yens (environ 59,4 milliards d'euros) pour l'exercice clos le 31 mars 2023.

Pour en savoir plus sur le groupe Panasonic, veuillez consulter le site : https://holdings.panasonic/global/

