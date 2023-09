Rockwell Automation construit une ferme hydroponique sur le site de son siège mondial





BRUXELLES, 4 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, annonce son projet de collaboration avec Fork Farms, une startup spécialisée dans la technologie agricole, dans le but de construire une ferme hydroponique verticale hautement automatisée d'une surface couverte de 680 mètres carrés. Cette ferme sera installée sur le site du siège mondial de Rockwell d'ici l'été 2024.

L'hydroponique est une technique utilisée pour cultiver des plantes sans terre. Au lieu de planter des cultures dans le sol, les agriculteurs hydroponiques utilisent des conteneurs remplis d'eau riche en nutriments sans qu'il soit nécessaire de disposer d'importantes parcelles de terre.

« Nous nouons des partenariats dans l'ensemble de notre industrie et au sein des communautés où nous sommes présents afin d'exercer un impact et un changement durables », explique Blake Moret, PDG de Rockwell. « Baptisé Clock Tower Farms, ce projet engagera les employés et la communauté tout en servant de vitrine auprès des fabricants de différents secteurs industriels qui souhaitent voir des solutions durables en action. Nous communiquerons de plus ample façon l'été prochain, lorsque le projet sera achevé. »

Une fois pleinement opérationnelle, la ferme Clock Tower Farms, nommée ainsi en hommage à la célèbre 'horloge AllenBradley située au sommet du siège social de la Société, sera capable de produire 540 000 plantes et jusqu'à 67,6 tonnes de nourriture par an, soit l'équivalent de près de 1,5 hectare de terres agricoles conventionnelles. Ce site unique en son genre sera hébergé au quatrième étage du siège social de Rockwell situé à Milwaukee, dans l'état du Wisconsin (États-Unis).

La nouvelle technologie développée par Fork Farms, une startup basée à Green Bay (Wisconsin), fournira un système hautement localisé de chauffage, ventilation et climatisation (CVC),d'alimentation électrique, de déshumidification et de traitement de l'eau, qui permettra aux cultures affichant des besoins environnementaux variés de pousser simultanément et de façon optimale dans la même zone.?Fork Farms utilisera les technologies Rockwell pour surveiller et ajuster automatiquement les niveaux de nutriments, d'acidité (pH) et d'eau en fonction de chaque type de culture.

Plus de 70 systèmes « Flex Acres » de Fork Farms seront installés. Le système Flex Acre utilise de l'eau recirculée infusée de nutriments pour nourrir les racines des plantes et optimiser leur croissance. Mesurant 2,75 mètres de haut sur 2,75 mètres de long et 0,9 mètre de large, chaque système Flex Acre peut produire chaque mois plus de 45 kg de légumes et légumes-feuilles.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), est un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous connectons l'imagination de chacun avec le potentiel de la technologie pour étendre ce qui est humainement possible, rendant le monde plus productif et plus durable. Basée à Milwaukee, dans le Wisconsin, l'entreprise Rockwell Automation emploie environ 28 000 résolveurs de problèmes dédiés à nos clients dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus sur la manière dont nous connectons les entreprises industrielles, rendez-vous sur le site www.rockwellautomation.com.

