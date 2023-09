Début de la saison des pommes au Québec : les pomiculteurs s'inquiètent pour l'avenir de notre fleuron québécois





LONGUEUIL, QC, le 3 sept. 2023 /CNW/ - C'est avec grand enthousiasme que Les Producteurs de pommes du Québec (PPQ) annoncent le lancement officiel de la saison des pommes dans la belle province, et ce, malgré les aléas climatiques, dont le gel printanier survenu en mai dernier, qui ont causé d'importants dommages dans certaines régions. Les effets occasionnés par les changements climatiques ne sont pas le seul souci des productrices et producteurs de pommes : ceux-ci doivent aussi composer, depuis quelques années déjà, avec plusieurs enjeux liés à l'adaptation du secteur aux nouvelles réalités économiques, technologiques et climatiques. Les productrices et producteurs de pommes sollicitent le MAPAQ à joindre leurs forces afin de mettre en oeuvre une stratégie qui permettra d'assurer une autonomie alimentaire durable et prospère pour le marché pomicole québécois.

« Nos enjeux d'adaptation sont énormes et ont des répercussions importantes sur tous les maillons de la chaîne, de la production à la distribution, sans oublier les consommateurs. » soulève M. Éric Rochon, président des Producteurs de pommes du Québec et propriétaire de la Ferme Rochon et frères à Saint-Benoît de Mirabel.

Des enjeux de taille

Depuis quelques années, les parts de marché de la pomme québécoise dans les épiceries stagnent à environ 50 %;

Le nombre de producteurs est en constante diminution et la reprise des vergers par la relève est difficile dans le contexte économique actuel;

Selon une étude menée dans le cadre de la Table filière pomicole, les consommateurs semblent privilégier de plus en plus les nouvelles variétés plus fermes et plus sucrées encore peu produites au Québec;

Les coûts de production sont sans cesse en augmentation, surtout la main-d'oeuvre qui représente plus de 30 % des coûts totaux;

Les épisodes météorologiques extrêmes augmentent en raison des changements climatiques;

L'absence de programme de financement.

Le Programme gouvernemental de modernisation des vergers est échu depuis mars 2021. Depuis, deux Initiatives ministérielle de modernisation des vergers de pommiers ont été lancées. Les PPQ ont fait pression auprès du MAPAQ afin de voir naître un meilleur programme à long terme, mais les demandes sont restées sans réponse. « Ces dernières années, avec l'appui de différents membres de la Table filière, nous avons eu le temps de réfléchir à des pistes de solutions qui soient gagnantes-gagnantes pour tous les intervenants liés au secteur, mais l'appui du gouvernement est essentiel à la diversification de l'offre de pommes en plantant des nouvelles variétés. Un plan visionnaire et surtout, digne de la pomme québécoise : un aliment iconique, de fierté nationale, et seul fruit québécois disponible à l'année. » clame M. Rochon.

« Alors que plusieurs entreprises agricoles font face à un contexte économique difficile en raison, notamment, de l'inflation, de l'augmentation du coût des intrants de production et de la flambée des taux d'intérêt, la saison estivale 2023 est caractérisée par des événements climatiques extrêmes sans précédent. Ceux-ci ont causé des dommages plus qu'importants dans plusieurs secteurs de production. Le gouvernement doit soutenir le secteur pomicole afin de se doter d'une stratégie de croissance et d'adaptation aux nouvelles réalités d'aujourd'hui. Cela permettra d'assurer la pérennité de ce secteur sur le sol québécois. Soutenir l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est soutenir le garde-manger des Québécoises et des Québécois. » mentionne Martin Caron, président général de l'Union des producteurs agricoles.

Des pistes de solutions

Parmi les réflexions proposées, la Stratégie d'adaptation aux nouvelles réalités économiques, technologiques et climatiques prévoit notamment la diversification de l'offre de pommes en plantant des nouvelles variétés et en suivant les tendances du marché et de la consommation de même qu'en renforçant l'adaptation aux changements climatiques pour augmenter la qualité des pommes. D'autres solutions sont envisagées pour augmenter la compétitivité des entreprises pomicoles québécoises en diminuant les coûts production en replantant des pommiers en haute densité et en utilisant des technologies et de la machinerie.

Et la saison d'autocueillette?

Les producteurs et productrices sont prêts et vous attendent! On vous invite à valider la disponibilité des pommes en autocueillette ou au kiosque à leur verger avant de vous rendre sur place. L'information est disponible en quelques clics sur notre site Web : https://lapommeduquebec.ca/autocueillette/.

Cette année ne fait pas exception : les consommateurs auront l'occasion de choisir parmi une variété de pommes, des classiques comme la Cortland et l'Empire aux variétés plus récentes comme la Honeycrisp et l'Ambrosia.

La production pomicole au Québec

Les Producteurs de pommes du Québec est un regroupement de producteurs oeuvrant à promouvoir la culture, la récolte et la mise en marché des pommes québécoises. Il représente près de 442 entreprises pomicoles réparties à travers la province. La production de pommes québécoises s'élève à 88 M de lb pour la pomme fraîche et 84 M de lb pour la pomme transformée : ce qui représente 26 % de la production canadienne.

SOURCE Les Producteurs de pommes du Québec

3 septembre 2023 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :