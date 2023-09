/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada soulignera le 25e anniversaire de la tragédie du vol 111 de Swissair/





HALIFAX, NS, le 31 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada commémorera le 25e anniversaire de l'opération Persistence, la réponse militaire du Canada à la tragédie du vol 111 de Swissair. Une délégation, dirigée par l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et composée de vétérans, d'anciens agents de la GRC, de premiers intervenants et de membres des familles des personnes décédées dans la tragédie du vol Swissair 111, assistera à une série d'événements ce week-end en Nouvelle-Écosse.

Le samedi 2 septembre 2023, la ministre Petitpas Taylor et les membres de la délégation participeront à un hommage aux chandelles au Mémorial de Bayswater pour se souvenir des 229 passagers et membres d'équipage qui ont péri il y a 25 ans et leur rendre hommage.

Lieu : Mémorial du vol 111 de Swissair de Bayswater

4100 NS Highway 329

Hubbards (Nouvelle-Écosse)



Heure : 22 h HAA

Remarque : Il sera possible de stationner au parc provincial Bayswater Beach, à 450 mètres au nord du Mémorial.

Le dimanche 3 septembre 2023, la ministre Petitpas Taylor dirigera la délégation lors d'une cérémonie commémorative au Mémorial de Peggy's Cove à Indian Harbour, en Nouvelle-Écosse, pour reconnaître la contribution du Canada aux efforts de rétablissement à la suite de la tragédie du vol 111 de Swissair en 1998.

Lieu : Mémorial du vol 111 de Swissair de Peggy's Cove

8250 NS Highway 333

Indian Harbour (Nouvelle-Écosse)



Heure : 10 h HAA

Remarque : Aucun stationnement ne sera disponible sur le site du Mémorial. Il sera possible de stationner au centre de visiteurs du phare de Peggy's Cove. Un transport en navette vers la cérémonie sera fourni.

La ministre Petitpas Taylor et les autres participants seront disponibles pour répondre aux questions des médias à la suite de l'événement.

