Les changements affectant le commerce de marchandises en vrac présenté sous forme d'indices stabilisent les chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales





QINGDAO, Chine, 2 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Lors du 2023 Qingdao Yellow River Basin Land-Sea Linkage High-Quality Development Seminar (séminaire 2023 sur le développement de haute qualité de la liaison terre-mer dans le bassin du fleuve Jaune de Qingdao), qui s'est tenu le 26 août 2023, plusieurs rapports ont été publié : l'International Shipping Hubs Development Index Report (2023), le Xinhua - SPG Port Bulk Commodity Index Annual Operation Report (2023) et le RCEP Seaborne Trade Index Report (2023).

Selon les participants, le commerce portuaire de marchandises en vrac présenté sous la forme d'indices peut être exposé numériquement pour réaliser le lien efficace entre le transport portuaire et le commerce de marchandises en vrac et proposer une orientation fiable pour le bon fonctionnement de la chaîne industrielle et de la chaîne d'approvisionnement mondiales.

Suivant le « Xinhua-Baltic International Shipping Center Development Index », le China Economic Information Service (CEIS) a introduit un autre indice mondial d'évaluation des ports et des transports : l'International Shipping Hubs Development Index Report (2023). Ce rapport évalue le développement global des principales plaques tournantes du transport maritime et des grappes portuaires en fonction de diverses catégories et caractéristiques.

Les résultats suggèrent que les plaques tournantes internationales, notamment le port de Singapour, le port de Shanghai, le port de Ningbo Zhoushan, le port de Rotterdam et le port de Qingdao, ont atteint un niveau élevé de développement. Le port de Guangzhou, le port d'Anvers-Bruges et le port de Tianjin sont des exemples de plaques tournantes intégrées régionales, qui ont des caractéristiques distinctives et se classent en tête des membres du RCEP. Les résultats de l'évaluation complète des grappes portuaires montrent que la grappe portuaire du delta du Yangzi Jiang et la grappe portuaire de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao ont obtenu des positions de leader. De même, la grappe portuaire de Shandong située autour de Bohai Bay et la grappe portuaire de Beijing-Tianjin-Hebei démontrent une forte compétitivité internationale.

CEIS et Shandong Port Group ont publié conjointement le Xinhua-SPG Port Bulk Commodity Index, qui a été constamment mis à jour et amélioré depuis ses débuts en 2021. L'indice a formé un système complet d'indice des prix, d'indice des stocks et d'indice d'entrée et de sortie. Cette année, le système d'indice a élargi l'indice des prix au comptant du soufre et du coke de pétrole lors de l'expansion.

Après l'expansion, le système d'indices comprend sept indices de prix pour le pétrole brut, le minerai de fer, le coke, la billette d'acier, la matière C laminée à chaud, le soufre et le coke de pétrole, ainsi que six indices de volume pour l'inventaire du minerai de fer, l'inventaire du coke, le minerai de fer entrant, le minerai de fer sortant, le coke entrant et le coke sortant.

Selon le plan, l'indice des stocks de coke de pétrole continuera d'être publié à l'avenir. L'objectif est de refléter avec précision la tendance des fluctuations du marché des produits de base dans les ports, de fournir une valeur repère et une référence efficace pour les activités de commerce portuaire, et d'améliorer de manière globale les capacités de surveillance et d'analyse, ainsi que les capacités d'alerte rapide des prix nationaux et étrangers des produits de base.

Le RCEP Seaborne Trade Index Report (2023) a pris les 14 pays membres (sauf le Laos) du RCEP comme objets de recherche et a sélectionné six grandes catégories de marchandises, notamment les conteneurs de fret, le minerai de fer, le charbon, les produits pétroliers, Le GNL et l'automobile, puisque l'analyse vise à refléter la tendance de développement annuelle du commerce maritime du RCEP à partir de deux dimensions, soit le volume global du commerce et le volume du commerce maritime. Selon le rapport sur l'indice, l'indice du commerce maritime du RCEP a atteint 101,4 en 2022, dépassant le niveau de référence de 2019 pour deux années consécutives. Le volume du commerce maritime du RCEP a gagné une part de marché mondiale de plus en plus importante, en particulier dans le segment des conteneurs. Le rapport révèle que l'indice du commerce maritime du RCEP a reculé de 0,2 point d'une année sur l'autre en 2022, conformément à la tendance à la baisse observée dans le volume mondial du commerce maritime. Selon le rapport, l'accord RCEP, qui entrera pleinement en vigueur pour les 15 signataires au cours du premier semestre 2023, se traduirait par une perspective commerciale maritime plus favorable parmi les membres du RCEP que les perspectives commerciales mondiales en 2023.

