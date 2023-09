Une analyse révèle que la nouvelle technologie d'irrigation pourrait permettre au secteur agricole californien d'économiser 9,75 milliards de dollars sur cinq ans





Les dernières avancées en matière d'irrigation intelligente permettront de réduire les coûts de main-d'oeuvre et d'électricité, mais aussi d'économiser 1,33 billion de gallons de ressources en eau, améliorant ainsi la résilience climatique

SONOMA COUNTY, Californie, le 1er sept. 2023 /CNW/ -- Une nouvelle analyse de Lumo , une entreprise spécialisée dans l'agriculture de pointe intelligente qui soutient les producteurs et s'attaque de front aux défis liés à l'eau en utilisant les technologies hydriques les plus avancées disponibles, révèle que la technologie d'irrigation pourrait faire économiser aux agriculteurs californiens 9,75 milliards de dollars en coûts de main-d'oeuvre et d'électricité, mais aussi un chiffre impressionnant de 1,33 billion de gallons d'eau, au cours des cinq prochaines années.

La technologie de Lumo, déjà installée dans des zones sélectionnées de 42 emplacements et qui représentent un total combiné de 150 000 acres, pourrait réduire les coûts de main-d'oeuvre de 1,75 milliard de dollars et la facture d'électricité de 200 millions de dollars par année si elle était installée sur les cinq millions d'acres de terres agricoles spécialisées en Californie, selon les nouveaux chiffres.

L'analyse, qui a lieu trois mois avant le début du sommet de la COP28 aux Émirats arabes unis, montre également comment une nouvelle technologie d'irrigation permettrait d'économiser 266,8 milliards de gallons d'eau chaque année en Californie. Cela représente la consommation d'eau annuelle de 2,67 millions de foyers, protégeant les ressources en eau et l'environnement.

Tableau : Économies potentielles grâce à la technologie d'irrigation pour l'agriculture californienne

Économies annuelles Économies sur 5 ans Coûts de main-d'oeuvre 1,75 milliard de dollars 8,75 milliards de dollars Économies d'électricité 200 millions de dollars 1 milliard de dollars Économies combinées de main-d'oeuvre et d'électricité 1,95 milliard de dollars 9,75 milliards de dollars Eau 266,8 milliards de gallons 1,33 billion de gallons Source : Analyse Lumo

L'entreprise a été lancée en 2022 et a depuis connu une croissance rapide, obtenant 17 clients importants dans 42 fermes, dont Wente, Clos du Val, Pine Ridge, Spottswoode, Price Family et deux des cinq plus grands producteurs de vin au monde. Lumo a recueilli à ce jour 3,9 millions de dollars sous forme de fonds de prédémarrage, sous l'égide de Fall Line Capital, une société de capital-risque axée sur les terres agricoles et les technologies agricoles durables. Lumo s'appuie sur un conseil consultatif composé de dirigeants du secteur de l'agriculture de pointe, de sociétés de capital-risque et de viticulteurs renommés qui l'aident à accélérer tous les secteurs cruciaux de l'entreprise.

« Nous visons à fournir une technologie révolutionnaire qui adopte une approche plus durable à l'égard des systèmes d'irrigation désuets, et à mesure que nous grandissons et que nous recueillons plus de données sur l'irrigation auprès de nos clients, nous pouvons rendre notre produit plus puissant et plus percutant, déclare Devon Wright, président-directeur général et fondateur de Lumo. Bien que l'industrie vinicole ait adopté rapidement une technologie d'irrigation intelligente, il y a tellement d'occasions pour d'autres secteurs agricoles d'emboîter le pas, pas seulement en Californie, mais partout aux États-Unis. Nous espérons que cette prise de conscience des économies de coûts, de temps et d'eau poussera les producteurs à adopter cette technologie pour réduire les coûts et protéger la planète. »

La solution de Lumo s'est imposée comme une force de changement dans le secteur de l'irrigation. La valve intelligente Lumo One - un dispositif prêt à l'emploi qui mesure le débit, la consommation et l'utilisation de l'eau en fonction du plan d'irrigation du producteur - a été mise au point par des membres de l'équipe Lumo qui se sont imprégnés du paysage agricole en travaillant aux côtés des cultivateurs. Ce dispositif s'appuie sur un service à la clientèle 24 heures sur 24 par l'intermédiaire de partenaires sur le terrain chargés de répondre aux besoins des clients sur place.

« La technologie d'irrigation intelligente de Lumo a vraiment changé la donne pour nous dans l'industrie vinicole. L'aspect le plus important de l'automatisation de l'irrigation est la capacité de livrer l'eau automatiquement à toute heure du jour ou de la nuit. La plupart des vignobles irriguent encore de manière analogique, avec une personne qui doit ouvrir et fermer les vannes, mais grâce à la technologie de Lumo, nous avons un haut niveau de contrôle et pouvons faire plusieurs cycles d'irrigation par semaine, explique Ryan Decker, gestionnaire de la viticulture et des relations avec les producteurs au Clos du Val. Grâce aux données fournies par Lumo, nous sommes en mesure de réduire les coûts et les inefficacités, ce qui nous permet d'optimiser notre récolte pour chaque utilisation prévue. »

À l'échelle mondiale, les Nations Unies prédisent une pénurie de 40 % des ressources en eau douce d'ici 2030, et l'irrigation représente 70 % de la consommation mondiale totale d'eau douce. Il est plus important que jamais pour l'industrie agricole de tirer parti de la technologie moderne afin de protéger l'une des ressources naturelles les plus précieuses du monde en devenant plus efficace et responsable.

Méthodologie

Économie de main-d'oeuvre de 350 $/acre/année : Selon des estimations prudentes, Lumo permet aux producteurs d'économiser 50 $ par acre par mois en main-d'oeuvre d'irrigation. Il y a habituellement sept mois de saison d'irrigation en Californie, soit 350 $ par année (50 $ x 7), par acre.

Coûts de réduction de la consommation d'énergie : économies de 40 $/acre/année. L'irrigation en dehors des heures de pic permettrait d'économiser environ 50 $/acre. Environ 80 % des acres irrigués utilisent des pompes électriques. Par conséquent, 50 $*80 % = 40 $.

Économies d'eau de 53 361/acre/année : Lumo permet aux producteurs d'économiser 30 % de leur consommation d'eau. Les producteurs utilisent en moyenne 5,5 gallons par vigne, avec une moyenne de 1 100 vignes par acre. Par conséquent, dans 1 mois (4,2 semaines), on utilise 25 410 gallons. En un an = 177 870 gallons (25 410 x 7 mois d'irrigation). 30 % de ce nombre représente 53 361 gallons = montant économisé chaque année, par acre.

Le ménage américain moyen utilise 100 000 gallons d'eau par année (source : EPA ). 266 805 000 000 gallons/100 000 = l'équivalent de 2 668 050 ménages.

À propos de Lumo

Lumo est une entreprise spécialisée dans l'agriculture de pointe intelligente qui soutient les producteurs et s'attaque de front aux défis liés à l'eau en utilisant les technologies hydriques les plus avancées disponibles aujourd'hui. La valve intelligente Lumo One permet aux producteurs de contrôler et de mesurer avec précision la quantité d'eau appliquée à leurs cultures en tout temps, ce qui réduit les coûts de main-d'oeuvre et l'utilisation excessive d'eau et élimine les incertitudes en matière d'irrigation. Chez Lumo, nous sommes fiers de ce que nous avons bâti et des producteurs prestigieux qui sont devenus nos amis et clients. Notre équipe est très heureuse de déployer tous ses efforts pour aider les producteurs à conserver leurs ressources les plus précieuses : le temps, l'argent et l'eau. Pour en savoir plus, consultez le site lumo.ag.

