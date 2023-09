Yang Dongsheng : XCMG accélére la glocalisation et fait la promotion d'une chaîne industrielle axée sur la collaboration en Amérique





ATLANTA, le 1er sept. 2023 /CNW/ -- Yang Dongsheng, chef de la direction et président du conseil de XCMG Machinery (« XCMG », SHE: 000425), visite le centre de recherche et développement, les usines, et les succursales de vente et d'exploitation du groupe aux États-Unis, au Mexique, et au Brésil, appuyant fermement le principe de développement international avec confiance, dans le but de favoriser la collaboration au sein de la chaîne industrielle aux États-Unis et de promouvoir davantage le développement localisé en Amérique.

Aux États-Unis, Yang Dongsheng insiste sur l'importance de respecter les normes les plus élevées, de se conformer à la réglementation et de faire partie des collectivités pour se rassembler, collaborer et surmonter les difficultés dans le but de créer des valeurs plus grandes pour les clients locaux.

« Le marché américain revêt une grande importance pour XCMG, et nous y augmenterons notre rayonnement et notre soutien au développement. Le centre de recherche et développement des États-Unis aurait avantage à travailler en étroite collaboration avec les équipes des ventes et du marketing tout en mettant l'accent sur les percées dans des domaines clés pour saisir les occasions de lancer de nouveaux produits, alors que notre institut de recherche américain serait responsable non seulement de l'adaptabilité et de la fiabilité de nos produits lancés sur le marché local, mais aussi du soutien tout au long du cycle de vie et de l'application et de la tenue à jour des données pour assurer la réussite de chaque produit », a souligné Yang Dongsheng.

Déterminé à promouvoir la glocalisation, XCMG continuera d'accroître ses investissements au Mexique, dans un contexte où XCMG a récemment étendu ses activités à l'Amérique centrale et son chiffre d'affaires a doublé au premier semestre de 2023 par rapport à la même période l'an dernier.

Yang Dongsheng a visité l'usine de XCMG au Mexique et a rencontré le ministre et le sous-ministre de l'économie de Nuevo León, le chef de la direction d'une société d'intelligence artificielle, ainsi que des représentants de plus de 10 concessionnaires au Mexique, au Guatemala et au Nicaragua. Il a insisté sur l'importance de l'augmentation des investissements dans la construction d'infrastructures numériques afin d'améliorer l'efficacité de la production et la qualité des produits, tout en renforçant la construction de centres régionaux de pièces de rechange et de bases de formation en Amérique centrale.

Pendant son séjour au Brésil, Yang Dongsheng a participé à la cérémonie de signature des accords d'incitation fiscale à l'investissement entre XCMG au Brésil et Pouso Alegre, une entreprise située au sud-est de l'État brésilien Minas Gerais.

José Dimas da Silva Fonseca, maire de Pouso Alegre, a souligné que XCMG au Brésil a remporté à trois reprises la médaille honorifique la plus prestigieuse récompensant l'amitié entre la Chine et le Brésil. Le gouvernement et les résidants de Pouso Alegre sont fiers des investissements de XCMG et de sa contribution à l'économie locale.

