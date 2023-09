La construction du premier projet pilote de construction d'une usine photovoltaïque de 10 000 tonnes pour la production d'hydrogène vert en Chine est maintenant terminée, et la production a commencé





Le projet pilote de production d'hydrogène vert de Sinopec à Kuqa, dans le Xinjiang, générera une production annuelle d'hydrogène vert de 20 000 tonnes

KUQA, Chine, le 1er sept. 2023 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») a achevé la construction du projet pilote de production d'hydrogène vert de Sinopec à Kuqa, dans le Xinjiang (le « projet »), le plus grand projet récent en Chine de construction d'une usine photovoltaïque de production d'hydrogène vert. L'installation a été mise en service et générera annuellement 20 000 tonnes d'hydrogène vert lorsqu'elle fonctionnera au maximum de sa capacité, une percée dans les applications industrielles à grande échelle de l'hydrogène vert en Chine.

L'hydrogène vert produit dans le cadre du projet sera fourni à Sinopec Tahe Petrochemical pour remplacer le gaz naturel et l'énergie fossile actuellement utilisés dans la production d'hydrogène, ce qui permettra de réaliser le développement à faibles émissions de carbone du traitement moderne du pétrole et du couplage d'hydrogène vert.

Ce projet est la première utilisation à grande échelle de la production d'énergie photovoltaïque en Chine pour produire directement de l'hydrogène vert. Utilisant les abondantes ressources solaires du Xinjiang, le projet dispose d'une usine de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau d'une capacité annuelle de 20 000 tonnes, d'un réservoir sphérique de stockage d'hydrogène d'une capacité de 210 000 mètres cubes normalisés. et des pipelines de transport d'hydrogène d'une capacité de 28 000 mètres cubes par heure. En tant que première application à grande échelle du raffinage de l'hydrogène vert, le projet devrait réduire les émissions de dioxyde de carbone d'environ 485 000 tonnes par an. Sinopec s'est attaqué à de nombreux goulots d'étranglement, y compris la production flexible d'hydrogène dans un scénario de fluctuation des nouvelles sources d'énergie, et a réalisé la localisation des équipements majeurs et matériaux de base.

En mettant l'accent sur le transport de l'hydrogène et le raffinage écologique de l'hydrogène, Sinopec accélère son développement de l'hydrogène avec l'établissement de plus de 100 stations de ravitaillement en hydrogène; l'entreprise possède et exploite le plus grand nombre de stations de ravitaillement en hydrogène au monde à ce jour.

Dans le domaine du raffinage de l'hydrogène vert, Sinopec a fait progresser vigoureusement le développement centralisé de l'énergie éolienne et photovoltaïque, en présentant des projets à grande échelle intégrant la production d'énergie renouvelable et la production, le stockage et l'utilisation de l'hydrogène.

De plus, le projet de Sinopec à Ordos, qui produira 30 000 tonnes d'hydrogène vert par an, a commencé sa construction en février 2023, tandis que le projet d'Ulanqab en est à l'étape de la planification. Pour atteindre le « double objectif d'émissions de carbone », Sinopec s'engage à réduire les émissions de carbone et à soutenir et promouvoir de façon continue un développement vert et à faibles émissions de carbone.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2198848/China_s_First_10_000_ton_Photovoltaic_Green_Hydrogen_Pilot_Project_Now.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/4248719/SINOPEC_Logo.jpg

