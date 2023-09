La Conférence 2023 sur le développement durable, à faible émission de carbone et de haute qualité se déroule à Yantai





YANTAI, Chine, 1er septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 29 août, la Conférence 2023 sur le développement durable, à faible émission de carbone et de haute qualité a débuté dans la ville de Yantai, dans la province du Shandong, dans l'est de la Chine. Plus de 500 invités de divers secteurs se sont réunis dans cette belle ville côtière pour discuter de l'amitié, du développement et des perspectives d'avenir, en se concentrant sur le thème du développement durable, à faible émission de carbone et de haute qualité, selon le bureau d'information du gouvernement populaire de Yantai.

La conférence a publié le « Rapport sur le développement du commerce durable en Chine » et le « Livre blanc sur le développement de l'industrie des énergies propres en Chine ». Au cours de la conférence, le Centre de coopération internationale Chine-Norvège a signé un contrat sur place ; l'Organisation internationale de l'industrie des puits de carbone marins et l'Alliance pour l'investissement dans les technologies durables ont été officiellement établies ; la Commission du développement et de la réforme de la province de Shandong a promu plusieurs projets majeurs ; 33 projets ont été signés, pour un investissement total de 519,78 milliards de yuans.

Organisée conjointement par le ministère de l'Écologie et de l'Environnement, l'association chinoise pour la science et la technologie et le gouvernement provincial de Shandong, la conférence vise à créer une plateforme permettant d'établir un consensus sur le développement durable, à faible émission de carbone et de haute qualité, tant au niveau national qu'à l'étranger. Elle sert également de plateforme pour étudier les pistes vers un développement durable, à faible émission de carbone et de haute qualité, pour présenter les réalisations du Shandong dans ses efforts pour devenir un pionnier dans ce domaine, pour publier des normes technologiques faisant autorité pour ce type de développement, et pour promouvoir la communication et la coopération dans ce domaine. Outre la cérémonie d'ouverture et la session plénière, diverses activités ont été organisées pendant la conférence, notamment une session consultative sur la prise de décision en matière de développement durable, à faible émission de carbone et de haute qualité, la conférence sur le pic et la neutralité en matière de carbone en 2023, la promotion de projets liés à la transition entre les anciens et les nouveaux moteurs de croissance, et un événement de négociation commerciale. La conférence a également accueilli la conférence sur le développement des énergies propres en 2023.

Liens vers les images jointes :

Lien : https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441949

Légende : Cérémonie d'ouverture de la Conférence 2023 sur le développement durable, à faible émission de carbone et de haute qualité.

Lien : https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441954

Légende : Le public assiste à la Conférence 2023 sur le développement durable, à faible émission de carbone et de haute qualité

Lien : https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441955

Légende : La conférence 2023 sur le développement durable, à faible émission de carbone et de haute qualité a débuté à Yantai, dans la province de Shandong.

Lien : https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441956

Légende : Le public assiste à la Conférence 2023 sur le développement durable, à faible émission de carbone et de haute qualité

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2198677/1_Opening_ceremony.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2198676/2_Conference.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2198675/3_Conference.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2198674/4_Conference.jpg

1 septembre 2023 à 15:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :