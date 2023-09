Square Saint-Patrick - Le Sud-Ouest inaugure ses premiers terrains de volleyball de plage sur les berges du canal de Lachine





MONTRÉAL, le 1er sept. 2023 /CNW/ - C'est dans un décor exceptionnel dans le quartier Pointe-Saint-Charles, à la croisée de Griffintown, à deux pas du centre-ville et juste à côté de la piste du canal de Lachine, que s'est déroulée, le 31 août dernier, l'inauguration des premiers terrains de volleyball de plage de l'Arrondissement du Sud-Ouest. Pour l'occasion, le club de volleyball Everton a animé des joutes avec les participant(e)s.

Citation

« Les trois terrains de volleyball de plage complètent merveilleusement bien les aménagements réalisés en 2017 au square Saint-Patrick, soit l'esplanade et la zone de détente. L'ancien stationnement a finalement trouvé une véritable vocation, passant d'un îlot de chaleur sans âme à un nouveau terrain sportif qui promet d'être animé. En effet, le volleyball de plage attire de plus en plus d'adeptes, jeunes et moins jeunes, des débutant(e)s aux plus aguerri(e)s. Nous espérons que la présence de ces terrains tout neufs permettra à celles et ceux qui les fréquenteront de passer un bel été dans le Sud-Ouest! »

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Faits saillants :

Les travaux, un investissement de 1,13 M$, ont bénéficié d'une aide financière de la Ville centre dans le cadre du Programme des installations sportives extérieures (PISE);

M$, ont bénéficié d'une aide financière de la Ville centre dans le cadre du Programme des installations sportives extérieures (PISE); Les travaux se sont échelonnés de septembre 2022 à juillet 2023;

Les nouveaux aménagements du square Saint-Patrick consistent en :

trois terrains de volleyball de plage;



une estrade naturelle pour assister aux joutes;



un brumisateur et une fontaine à boire pour se rafraîchir;



des chaises longues et des tables à pique-nique dont plusieurs sont accessibles universellement;



de l'éclairage sportif pour les joutes en soirée;



une vingtaine d'arbres et plusieurs végétaux rustiques, nécessitant peu d'entretien, pour bonifier la biodiversité;



des sentiers pavés pour mieux se déplacer d'une section à l'autre du parc;



des sols perméables (gazon et sable) permettant d'absorber les eaux de pluie sur le site.

Les terrains de volleyball sont en libre-service. Toutes les informations sont disponibles sur notre site Internet.

Consulter l'album photos.

