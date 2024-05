La ministre Charest annonce des investissements majeurs pour le développement du Sentier national dans huit régions du Québec





QUÉBEC, le 13 mai 2024 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, annonce aujourd'hui une aide financière totalisant plus de 2,4 millions de dollars pour la réalisation de 24 projets visant à développer d'importants tronçons du Sentier national au Québec (SNQ) et à mettre à niveau des centaines de kilomètres de sentiers existants dans huit régions.

Dans le but de favoriser l'accès au plein air, particulièrement aux sentiers de randonnée pédestre, et pour offrir davantage de possibilités de bouger aux Québécoises et Québécois, le premier ministre François Legault s'était lui-même engagé à poursuivre le développement du Sentier national au Québec, le plus long sentier en milieu naturel de notre territoire. Grâce à ces investissements, plus de 110 kilomètres de nouveaux sentiers pourront voir le jour et viendront s'ajouter aux 1 650 kilomètres de sentiers actuels, de même que plus de 715 km de sentiers existants qui seront remis à niveau. Les 24 projets retenus lors de ce premier appel à projets permettront également :

l'ajout de signalisation;

la construction de plateformes de camping rustique, d'abris légers et de toilettes sèches;

la réfection de quatre refuges;

la construction de cinq abris de groupe;

l'ajout d'un belvédère d'observation;

la mise en place de centaines d'aménagements légers le long des sentiers (bancs, marches, passerelles, ponceaux, etc.);

la construction de deux ponts;

la construction de sept stationnements.

Parmi ces projets, notons un ajout majeur de 54 kilomètres de sentiers dans la région de l'Outaouais, ce qui permettra de relier les municipalités de Val-des-Bois, Montpellier et Duhamel via la Réserve faunique Papineau-Labelle.

Rappelons que Rando Québec est l'organisme responsable du Sentier national au Québec. De concert avec les partenaires locaux, l'organisme agit à titre de coordonnateur de la pérennisation des sentiers et du développement des nouveaux tracés permettant le parachèvement du SNQ.

Citations :

« Je suis très fière des investissements annoncés aujourd'hui. Grâce à ceux-ci, on vient non seulement concrétiser notre engagement électoral mais on dépasse également la cible initiale avec la réfection et l'ajout de plus de 880 kilomètres de sentiers dans plusieurs régions du Québec! Ces importants travaux permettront à davantage d'adeptes de la randonnée, mais aussi aux familles et à ceux qui souhaitent s'initier au plein air, de bénéficier d'infrastructures et d'aménagements de qualité. Je remercie très sincèrement les gens de Rando Québec et tous les partenaires pour leur haut niveau d'engagement dans ce projet. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Au nom de Rando Québec et de l'ensemble des acteurs du milieu de la randonnée pédestre au Québec, mais plus particulièrement du Sentier national, je tiens à souligner cet investissement majeur qui aura un effet significatif sur la pérennisation et le développement de cet itinéraire d'exception. Investir en randonnée pédestre, c'est prendre soin de la santé globale des personnes, c'est faire un pas de plus vers la préservation de notre milieu naturel et se doter d'un levier de développement économique qui fera rayonner le Québec pour les années à venir. Nous remercions bien entendu la ministre Charest pour sa vision et son soutien, ainsi que toute son équipe, qui a travaillé à nos côtés pour rendre ce projet possible. J'espère que ce n'est qu'un début! »

Grégory Flayol, directeur général adjoint de Rando Québec

Faits saillants :

Au Québec, il existe plus de 17 000 kilomètres de sentiers, dont plusieurs sont reliés au Sentier national au Québec (SNQ). D'une longueur actuelle de 1 650 kilomètres, le SNQ est le plus long sentier en milieu naturel au Québec consacré à la randonnée pédestre, à la raquette et au ski nordique. Il traverse neuf régions touristiques : Outaouais, Laurentides, Lanaudière, Mauricie, Québec, Charlevoix, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord (Manicouagan) et Gaspésie.

Rappelons que dans le budget 2023-2024 du Québec, plusieurs mesures ont été annoncées pour le développement du sport, du loisir et du plein air, dont la mesure Poursuivre le développement du Sentier national au Québec , dotée d'une enveloppe totale pouvant aller jusqu'à 2,7 millions de dollars.

, dotée d'une enveloppe totale pouvant aller jusqu'à 2,7 millions de dollars. Les clientèles visées par cette mesure étaient les organismes à but non lucratif (OBNL), les entreprises d'économie sociale (dont les coopératives), les municipalités et les municipalités régionales de comté (MRC).

Liens connexes :

Sentier national au Québec - Rando Québec :

Sport, loisir et plein air :

Annexe

Organisme demandeur Région administrative Titre du projet (volet 1) Montant d'aide financière Accès-Nature Laurentides Laurentides Différents travaux d'aménagement visant à resurfacer et améliorer la sécurité de la portion du sentier du Mont Durand et construction d'une nouvelle passerelle au-dessus du ruisseau Bruyère. 14 119 $ Coopérative de solidarité l'Affluent Capitale-Nationale Réfection de l'Ancestrale et aménagements Gabrielle-Roy Ouest. 45 374 $ Corporation des Sentiers récréotouristiques de la Côte-de-Beaupré Côte-de-Beaupré Mise à niveau de l'aire de marche et de l'aire de dégagement sur l'ensemble du sentier. Réparation des infrastructures mineures. 28 995 $ La Nature d'Alexis Mauricie Remplacer toutes les balises existantes et ajouter celles qui sont manquantes dans la section Tonnerre. 882 $ MRC de Témiscouata Bas-Saint-Laurent Aménager deux nouvelles structures pour dormir; rénover et relocaliser le SNQ à certains endroits. 48 000 $ Municipalité de La Minerve Laurentides Aménagement et mise à niveau de la portion de la Route des Zingues. 27 470 $ Municipalité de Labelle Laurentides Mise à niveau des sentiers Héritage, Alléluia et Expédition. 15 445 $ Réseau Inter-Centre Lanaudière Construire un abri au Lac en Croix, sur la portion du sentier Inter-Centre. 20 423 $ Sentier International des Appalaches-1 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Mise à niveau de la portion SIA-Côte-de-Gaspé 2024. 46 640 $ Sentier International des Appalaches-2 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Mise à niveau du SNQ pour la portion SIA-La Matanie 2024. 50 000 $ Sentier National de la Mauricie Mauricie Réaménagement d'une montée abrupte du sentier Jacques-Buteux. Réaménagement de quatre plates-formes de tente. Réaménagement et déplacement du sentier le Trappeur et aménagement de deux aires de camping sur le sentier de la Chute du Diable. 50 000 $ Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie. Lanaudière Réfection de la signalisation sur l'ensemble du SNQ en Matawinie et réfection de passerelles et de ponts. 50 000 $ Total : 397 348 $

Organisme demandeur Région administrative Titre du projet (volet 2) Montant d'aide financière Club Plein Air Le Morillon Côte-Nord Revitalisation du sentier Morillon et installation d'infrastructures. 53 164 $ Corporation du Sentier des Caps de Charlevoix Capitale-Nationale Mise à niveau de la section Cap-Gribane à Cap-du-Salut. 147 181 $ MRC de Charlevoix Capitale-Nationale Mise à niveau du SNQ sur le réseau MRC de Charlevoix. 250 000 $ MRC des Basques Bas-Saint-Laurent Mise à niveau du SNQ dans les Basques. 126 400 $ Municipalité de Duhamel Outaouais Aménagements et mise à niveau du SNQ à Duhamel. 130 185 $ Municipalité de Mandeville Lanaudière Amélioration de l'accessibilité au SNQ du secteur Mandeville - Parc Plein Air Mistikush. 195 956 $ Municipalité de Montpellier Outaouais Aménagements et mise à niveau du SNQ à Montpellier. 155 046 $ Municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard Bas-Saint-Laurent Construction d'un belvédère sur la portion reliant la chute Neigette au Mont-Comi. 204 256 $ Municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski Bas-Saint-Laurent Mise à niveau et aménagement de nouveau sentiers intermunicipaux dans les Hauts-Plateaux. 92 952 $ Municipalité de Val-des-Bois Outaouais Aménagement de sentiers et mise à niveau de la portion du sentier de l'Albatros en Outaouais. 154 038 $ Sentiers Québec-Charlevoix Capitale-Nationale Mise à niveau majeure du sentier de l'Orignac et bonification du raid de la Traversée de Charlevoix. 250 000 $ Vallée Bras-du-Nord, coop de solidarité Capitale-Nationale Mise à niveau et développement du SNQ dans la Vallée Bras-du-Nord. 250 000 $ Total : 2 009 178 $

SOURCE Cabinet de la Ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

13 mai 2024 à 12:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :