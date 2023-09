La dernière enquête mondiale de l'ISAPS révèle une augmentation de la chirurgie esthétique dans le monde





Le nombre total d'interventions chirurgicales et non chirurgicales a augmenté de 11,2 %

MONT-ROYAL, New Jersey, le 1er sept. 2023 /CNW/ - L'International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) a publié cette semaine les résultats de son enquête mondiale annuelle sur les procédures esthétiques et cosmétiques à l'Olympiad Athens World Congress 2023 de l'ISAPS, qui a réuni plus de 1 000 participants de 90 pays pour discuter des dernières recherches scientifiques, innovations et techniques visant à améliorer la sécurité des patients en chirurgie plastique esthétique.

Le rapport montre une augmentation globale de 11,2 % des interventions pratiquées par les chirurgiens plasticiens en 2022, avec plus de 14,9 millions d'interventions chirurgicales et 18,8 millions d'interventions non chirurgicales pratiquées dans le monde.

Points saillants

Le rapport indique une augmentation continue (41,3 %) de la chirurgie esthétique au cours des quatre dernières années.

Le nombre d'interventions chirurgicales et non chirurgicales a augmenté depuis le dernier sondage (16,7 % et 7,2 % respectivement), avec une augmentation importante de 57,8 % des interventions non chirurgicales au cours des quatre dernières années.

Interventions esthétiques

Comme en 2021, la liposuccion demeure l'intervention chirurgicale la plus courante en 2022, avec plus de 2,3 millions d'interventions, soit une augmentation de 21,1 %. Les cinq interventions chirurgicales les plus fréquentes étaient la liposuccion, l'augmentation mammaire, la chirurgie de la paupière, l'abdominoplastie et le redrapage mammaire, qui remplace la rhinoplastie au sein du top 5. Les procédures non chirurgicales les plus populaires sont la toxine botulinique, l'acide hyaluronique, l'épilation, l'exfoliation chimique et la réduction non chirurgicale des graisses. L'exfoliation chimique intègre le classement des cinq des procédures non chirurgicales, remplaçant le resserrement de la peau non chirurgical.

L'augmentation mammaire demeure l'intervention chirurgicale la plus courante chez les femmes, avec 2,2 millions d'interventions et une augmentation importante de 29 % par rapport à 2021. Toutes les interventions mammaires ont connu une croissance notable par rapport à l'année précédente, avec plus de 4,4 millions d'interventions mammaires, pour une augmentation de 25 %.

L'augmentation des fesses est l'intervention chirurgicale qui enregistre la plus forte croissance, avec 820 762 interventions et une augmentation de 56,8 %. Dans l'ensemble, les interventions sur le corps et les extrémités ont augmenté de 25,3 %. Les interventions au visage et à la tête demeurent les plus populaires, bien qu'elles n'enregistrent qu'une légère augmentation de seulement 4,3 %, en raison d'une légère diminution des interventions les plus courantes telles que la chirurgie de la paupière, la rhinoplastie et l'amélioration des lèvres et l'intervention périorale. La liposuccion remplace la chirurgie des paupières comme intervention chirurgicale la plus populaire chez les hommes.

Pour accéder au communiqué de presse, à la méthodologie et au rapport, y compris des informations détaillées par pays, consultez https://www.isaps.org/discover/media-centre/. Des renseignements détaillés sont disponibles pour l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil, la Colombie, la Grèce, l'Inde, l'Iran (République islamique d'), l'Italie, le Japon, le Mexique, la Roumanie, l'Espagne, la Thaïlande, la Turquie, le Royaume-Uni et les États-Unis.

1 septembre 2023 à 14:24

