Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 267 000 $ à l'Expo Brome





QUÉBEC, le 1er sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 267 443 $ à l'Expo Brome, qui se déroule jusqu'au 4 septembre.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'Expo Brome fait partie des plus grandes expositions agricoles du Québec. Depuis sa première édition en 1856, elle ne cesse de gagner en popularité au fil des ans grâce à une programmation diversifiée alliant compétitions de bétail, chevaux, musique, artisanat et manèges.

« Notre gouvernement est heureux de soutenir l'Expo Brome, qui célèbre le travail des producteurs agricoles locaux. Les expositions agricoles font partie des traditions québécoises. Elles permettent aux consommateurs de rester en contact avec les agriculteurs et de découvrir la variété et la qualité des produits d'ici. J'encourage les citoyens et les visiteurs à venir en grand nombre profiter de l'ambiance festive et des multiples activités au programme. Bonne Expo! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le Québec se distingue par le dynamisme de son industrie événementielle et l'accueil chaleureux de ses habitants. Votre gouvernement est fier de s'associer au succès de l'Expo Brome, qui réunit chaque année des milliers de visiteurs venus de partout au Québec. J'invite le public à venir en grand nombre pour en apprendre davantage sur l'agriculture et encourager nos producteurs. J'espère qu'ils profiteront de leur séjour dans les Cantons-de-l'Est pour admirer les magnifiques paysages de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Parmi les festivals et les événements qui font la renommée des Cantons-de-l'Est à titre de destination touristique de choix figure l'Expo Brome. Depuis plus de 160 ans, cet événement se veut un rendez-vous d'échange entre agriculteurs et consommateurs. Je salue le comité organisateur qui travaille sans relâche, année après année, pour nous offrir des éditions aussi agréables. Votre dévouement est assurément apprécié du grand public. J'invite les visiteurs à profiter de leur passage dans la région pour découvrir ses nombreux attraits touristiques. Bonne Expo! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi

Faits saillants

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation alloue une aide financière maximale de 197 443 $ dans le cadre du Programme d'appui aux expositions agricoles 2021-2024.

Le ministère du Tourisme accorde 70 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

1 septembre 2023 à 11:12

