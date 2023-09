Le Fonds humanitaire des Métallos fait un don de 20 000 $ destiné à financer des mesures d'urgence en réponse aux feux de forêt en Colombie-Britannique





Le Fonds humanitaire des Métallos (FHM) fait un don total de 20 000 $ pour fournir une aide en réponse à la plus récente vague de feux de forêt touchant certaines régions de la Colombie-Britannique.

La Colombie-Britannique est confrontée à l'une des périodes d'incendies les plus graves jamais enregistrées, et les zones touchées sont plus étendues que les années précédentes, qui ont déjà battu tous les records. Des milliers de personnes ont reçu des ordres ou alertes d'évacuation, et des centaines de maisons ont été détruites par les incendies dans les régions de l'Okanagan et de Shuswap. Les sections locales 1-423 (Kelowna/Okanagan), 1-417 (Kamloops/Thompson), 7619 (Highland Valley) et 1944 (Telus) du Syndicat des Métallos comptent toutes des membres touchés parmi leurs rangs.

Le Fonds humanitaire des Métallos a répondu à deux appels d'urgence. Au premier, lancé par la Croix-Rouge canadienne, par un don de 10 000 $ destiné à aider les personnes évacuées qui nécessitent un hébergement d'urgence et des produits de première nécessité, ainsi qu'une aide au rétablissement et un soutien psychologique. Un autre don de 10 000 $ viendra soutenir le fonds d'intervention d'urgence de la Shuswap Community Foundation, qui accordera de petites subventions pour la réparation et la restauration des infrastructures, l'engagement et la reconstruction de la communauté, le soutien et la résilience de la communauté dans la région de Shuswap.

« Les récents feux de forêt en Colombie-Britannique ont révélé une fois de plus qu'à mesure que les températures mondiales augmentent, le Canada n'est pas à l'abri d'une multiplication des catastrophes climatiques », a indiqué Marty Warren, Président du Fonds humanitaire des Métallos et directeur national du Syndicat des Métallos.

« Nous sommes solidaires des communautés qui sont confrontées aux effets quotidiens et continus des incendies sur leur vie et nous continuerons à plaider en faveur de politiques qui réduisent notre empreinte carbone et n'abandonnent aucun travailleur ou travailleuse et leur famille », a indiqué M. Warren.

Les personnes souhaitant faire un don peuvent consulter le site Web du Fonds d'intervention d'urgence de la Shuswap Community Foundation ou celui de l'appel de la Croix-Rouge canadienne pour les feux de forêt de la Colombie-Britannique.

Fondé en 1985, le Fonds humanitaire des Métallos est une organisation caritative enregistrée qui se concentre principalement sur les projets de développement et l'aide d'urgence dans les pays en développement, mais qui soutient également les collectivités au Canada. Les membres du Syndicat des Métallos contribuent au fonds par l'entremise de clauses négociées dans les conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs versent au Fonds des contributions équivalentes.

